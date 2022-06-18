أسباب ارتفاع إنزيمات القلب

الوكيل الإخباري - يعاني الكثيرون من حصول آلام في الصدر وضغط وضيق في التنفس، وغيرها من الأعراض التي قد تدل على تعرض القلب لأزمة صحية، في هذه الحالة يتم إطلاق بروتينات أو مواد كيميائية استجابةً لبعض العمليات في الجسم، تسمى تلك البروتينات انزيمات القلب.

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إنزيمات القلب هي بروتينات أو مواد كيميائية يتم إطلاقها في مجرى الدم استجابةً لبعض المحفزات أو العمليات في الجسم، ويعد بعضها مؤشرات حيوية تساعد الأطباء على اكتشاف بعض مشاكل القلب.

أسباب انزيمات القلب

قد تحصل انزيمات القلب لعدد من الأسباب أبرزها :

- أمراض القلب مثل: اعتلال عضلة القلب.

- إصابة داخل الجمجمة.

- تعفن الدم وهو نوع من عدوى الدم.

- ارتفاع ضغط الشريان الرئوي.

- عدم انتظام دقات القلب حيث ينبض القلب أسرع من المعتاد.

- الانسداد الرئوي.

- مرض كلوي.

- فشل القلب الاحتقاني.

- ضعف عضلة القلب.

- إصابة أو صدمة في عضلة القلب مثل حادث سيارة.

- انتفاخ عضلة القلب.

سيدتي

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