المياه: ردم آبار مخالفة في وادي السير وضبط حفارة مخالفة في خان الزبيب

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه - وحدة الرقابة الداخلية، يوم الأربعاء 20 آب 2025، حملات لضبط وردم آبار، وإزالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة خان الزبيب ومنطقة وادي السير، بمشاركة مديرية الأحواض المائية والحفر، ومديرية المشاغل المركزية / سلطة المياه، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، ترافقها قوات أمنية من الأمن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة. اضافة اعلان





حيث تم ردم عدد من الآبار المخالفة في منطقة وادي السير، تقوم بسحب آلاف الأمتار المكعبة يوميًا من المياه غير الصالحة للشرب وبيعها بواسطة صهاريج مخالفة، كما تم ضبط حفارة مخالفة في منطقة خان الزبيب خلف مستودع أبو غلوس، تقوم بحفر بئر مخالف.



وفي التفاصيل، بيّنت الوزارة أنه وبناءً على المعلومات المتوفرة، تم تنسيق حملة أمنية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء على مناطق بيادر وادي السير لردم آبار مخالفة، ومصادرة خمس مضخات في منطقة وادي السير. وقد تم ردم الآبار المخالفة من قبل كوادر مديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية / سلطة المياه، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.



وفي منطقة خان الزبيب جنوب العاصمة عمّان، قامت الكوادر الفنية لسلطة المياه، وبمرافقة أمنية من الأمن العام وقوات الدرك، بضبط بئر مخالفة وردمها، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيق لضبط المعتدين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.



وثمّنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يُعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة، وغرامات مالية كبيرة.