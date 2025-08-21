ارتفاع أسعار النفط عالميا

09:50 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط عالميًا ارتفاعًا طفيفًا، اليوم الخميس، إذ عزّز تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة – أكبر مستهلك للنفط في العالم – التوقعات باستقرار الطلب.





وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 13 سنتًا لتصل إلى 66.97 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفعت بنسبة 1.6% في الجلسة الماضية، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتًا لتصل إلى 62.86 دولارًا، بعد ارتفاعها بنسبة 1.4% في اليوم السابق.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي، لتصل إلى 420.7 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين بتراجع قدره 1.8 مليون برميل.



وأضافت أن مخزونات البنزين هبطت بمقدار 2.7 مليون برميل، مقابل توقعات بسحب 915 ألف برميل، ما يشير إلى قوة الطلب على القيادة خلال موسم السفر الصيفي.