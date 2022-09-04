أسباب الإصابة بمتلازمة الاكتناز القهري

الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للطب النفسي والعلاج النفسي وطب الأعصاب إن متلازمة الاكتناز القهري تعني الإفراط في تجميع وتكديس الأغراض القديمة والبالية كالجرائد والمجلات والأكياس والأجهزة والأدوات القديمة والعبوات الفارغة والصعوبة الكبيرة في اتخاذ قرار بشأن التخلص من الأغراض غير الضرورية، مما يؤدي إلى انتشار الفوضى في مساحات المعيشة.





وأوضحت الجمعية أن أسباب الإصابة بهذه المتلازمة تتمثل في عيوب الشخصية مثل التردد والحيرة في اتخاذ القرارات واضطرابات نفسية مثل القلق المرضي والاكتئاب، كما أنها عادة ما تكون ظاهرة مصاحبة لإدمان الكحول واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD).



وأشارت الجمعية إلى أن علاج متلازمة الاكتناز القهري يشمل العلاج النفسي، بالأحرى العلاج السلوكي المعرفي، حيث يقوم المعالج بالاستفسار من المريض عن السبب الرئيسي، الذي يُجبره على تكديس كل تلك الأشياء، بالإضافة إلى مساعدته في تعلّم أساليب ترتيب وتصنيف الأشياء لتجنب شغلها مساحات كبيرة، وكيفية اتخاذ القرارت ومهارات التعامل مع الأغراض.



ومن مهام المعالج أيضاً زيارة منزل المريض بشكل دوري والمساعدة في إزالة الفوضى منه، وضمان تعلّم المريض أساليب الحفاظ على العادات الصحية المعروفة وتوجيهه لممارسة تقنيات الاسترخاء. كما يمكن أيضاً اللجوء إلى العلاج الدوائي مثل مضادات الاكتئاب.

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