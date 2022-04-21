الخميس 21-04-2022
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد أهمية توحيد الجهود العربية لوقف التصعيد في القدس

وقف العمل بقرار السقوف السعرية للبندورة والكوسا والخيار والزهرة

العسعس: الحكومة تمتلك حرية قرارها الاقتصادي دون املاءات خارجية

الغذاء والدواء: ضبط 85 تنكة زيت زيتون مغشوش في البلقاء

حبس موظف حكومي وشخص آخر 5 سنوات زورا 126 تصريح عمل

الارصاد تُحذر من الغبار

الملك يلتقي المشاركين في اجتماع اللجنة الوزارية العربية

إدانة موظف حكومي بجرم قبول الواسطة وتغريمه ألف دينار

تحويل رواتب متقاعدي الضمان للبنوك

السعودية تحوّل الشريحة الرابعة لمنحة دعم الموازنة بقيمة 50 مليون دولار

الخميس، 21-04-2022 03:24 م

أسباب التهاب الجيوب الأنفية الحاد

127-131147-tips-relieve-symptoms-sinusitis_700x400


الوكيل الإخباري - التهاب الجيوب الأنفية الحاد، هو التهاب قصير المدى للأغشية التي تبطن الأنف والجيوب الأنفية المحيطة؛ وهذا يعيق قدرتك على تصريف المخاط من الأنف والجيوب الأنفية.
ويعتبر هذا الالتهاب الأكثر شيوعاً بسبب البرد المسبب للعدوى الفيروسية، ويصيب حوالي 1 من كل 8 بالغين سنوياً. ومع ذلك، يمكن أن يعود لأسباب أخرى غير مُعدية.

اضافة اعلان

 

أسباب التهاب الجيوب الأنفية الحاد

 

تشمل الأمراض والحالات التي يمكن أن تسبب أو تؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية الحاد، الآتي:
الفيروسات، البكتيريا، الفطريات، الحساسية داخل الأنف مثل حمى القش، الزوائد الأنفية أو الأورام الأخرى، انحراف الحاجز الأنفي، واللحميات.
ويمكن أن تزيد العوامل التالية من خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد:
- الحساسية داخل الأنف.
- تشوهات الممرات الأنفية، مثل انحراف الحاجز الأنفي أو الزوائد الأنفية.
- تدخين التبغ أو التنفس المتكرر للملوثات الأخرى.
- الزوائد الأنفية الكبيرة أو الملتهبة.
- الجراثيم المعدية بشكل متكرر.
- الأنشطة التي تؤدي إلى تغيرات في الضغط، مثل الطيران والغوص.
- ضعف جهاز المناعة.

 

سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
37807-فقر-الدم

5 علامات جسدية منبهة لفقر الدم

childrens-sunglasses

نصائح لاختيار النظارة الشمسية لحماية نظر الطفل

tbl_articles_article_16122_206fe8bd32-e7ee-4d4d-872c-05a9b45c9c50

المسكنات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصداع

6ce38038-38a8-445d-a9a8-53998e72a80f

على غير العادة .. ما علاقة المسكنات بالشعور بالصداع ؟

كلام-جميل-عن-السرطان

تطوير تكنولوجيا لتشخيص السرطان افتراضيا

Doc-P-944080-637860471784121131

للحفاظ على طاقتك أثناء الصيام... اليك بعض النصائح