الوكيل الإخباري - التهاب الجيوب الأنفية الحاد، هو التهاب قصير المدى للأغشية التي تبطن الأنف والجيوب الأنفية المحيطة؛ وهذا يعيق قدرتك على تصريف المخاط من الأنف والجيوب الأنفية.

ويعتبر هذا الالتهاب الأكثر شيوعاً بسبب البرد المسبب للعدوى الفيروسية، ويصيب حوالي 1 من كل 8 بالغين سنوياً. ومع ذلك، يمكن أن يعود لأسباب أخرى غير مُعدية.

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أسباب التهاب الجيوب الأنفية الحاد

تشمل الأمراض والحالات التي يمكن أن تسبب أو تؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية الحاد، الآتي:

الفيروسات، البكتيريا، الفطريات، الحساسية داخل الأنف مثل حمى القش، الزوائد الأنفية أو الأورام الأخرى، انحراف الحاجز الأنفي، واللحميات.

ويمكن أن تزيد العوامل التالية من خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد:

- الحساسية داخل الأنف.

- تشوهات الممرات الأنفية، مثل انحراف الحاجز الأنفي أو الزوائد الأنفية.

- تدخين التبغ أو التنفس المتكرر للملوثات الأخرى.

- الزوائد الأنفية الكبيرة أو الملتهبة.

- الجراثيم المعدية بشكل متكرر.

- الأنشطة التي تؤدي إلى تغيرات في الضغط، مثل الطيران والغوص.

- ضعف جهاز المناعة.

سيدتي