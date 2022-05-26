الوكيل الإخباري - ما هي السمنة المرضية وما هي مضاعفاتها، سؤال يراود الكثيرات، ولا تزال إجابته تشير إلى أن السمنة المرضية أحد الأمراض المعقدة والخطيرة التي لا يمكن الاستهانة بها.





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وتتحكم التأثيرات الجينية والسلوكية والأيضية والهرمونية بوزن الجسم، كما أن معايير الجسم وطبيعته وحالته الصحية كلها مؤثرات محورية يمكن من خلالها التعرف على مدى قابلية الجسم للإصابة بالسمنة المرضية أم لا.





لكن بصفة عامة سنجيب بالتفصيل على سؤال ما هي السمنة المرضية وما هي مضاعفاتها، من أجل الإلمام بهذا الموضوع وبأهم تفاصيله.





أشار دكتور أحمد، إلى أن السمنة المفرطة أو المرضية تختلف عن زيادة الوزن الناتجة عن سوء التغذية أو اتباع الحميات القاسية لفترة من الزمن ومن ثم استعادة الوزن أضعاف ما كان عليه بعد التوقف عنها.





إذ تنحصر أهم أسباب السمنة المرضية في عدة عوامل، أهمها:



1 - تأثير الجينات الموروثة عن الوالدين في مقدار الدهون الذي يخزنه جسم المصابة بالسمنة المرضية، وكذلك أماكن توزيع تلك الدهون والخصائص الوراثية في مدى كفاءة الجسم في تحويل الطعام إلى طاقة.

2 - تحكم الجسم في الشهية وكيفية حرق الجسم للسعرات الحرارية، أحد أسباب الإصابة بالسمنة المرضية.

3 - ترجع السمنة المرضية لدى بعض النساء والفتيات إلى أسباب طبية، مثل متلازمة برادر فيلي ومتلازمة كوشينغ.

4 - تناول بعض الأدوية مثل أدوية " الإكتئاب، السكري، نوبات الصرع، الذهان وحاصرات مستقبلات بيتا".

5 - ترتبط السمنة المرضية بالعوامل الإجتماعية والاقتصادية، إذ أثبتت الدراسات المتنوعة أنه لا يمكن تجنب السمنة إذا لم تتوافر العوامل المحفزة لذلك، خصوصا " مناطق أمنة للمشي، ممارسة الرياضة، طرق صحية للطبخ، الحصول على الأطعمة الصحية"، وذلك بخلاف مصاحبة الأشخاص الذين يعانون من فرط الشهية والرغبة في تناول الطعام بصفة مستمرة.

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