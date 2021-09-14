أسباب الشعور الدائم بالبرودة

الوكيل الإخباري - من الطبيعي أن نشعر بالبرد في الشتاء وبالحرارة في الصيف، ولكن ماذا لو أصيب شخص بالشعور بالبرد رغم حرارة الجو وحين يكون الطقس مشمساً ومشرقًا في الخارج، معظمنا في مثل هذه الحالة قد يعتقد أن شيئاً ما خطأ في الجسم ويتساءل ما سبب الشعور بالبرد، ومع ذلك، فقد تكون هناك الكثير من أسباب شعور الجسم بالبرودة.. بعضها مرضي وبعضها غير مرضي.



* أسباب الإحساس ببرودة الجسم

ويمكن أن تساعدنا هذه المقالة في معرفة بعض الحقائق عن أسباب برودة الجسم، أو العوامل الأكثر شيوعاً للشعور الدائم بالبرودة.



1. جنسك قد يكون سبب الشعور ببرودة الجسم

النساء أكثر عرضة للشعور بالبرودة من الرجال، ويعود السبب في ذلك لوجود مستويات عالية من هرمون الاستروجين في أجسامهن، وأيضاً لأن لديهن رواسب دهنية ونسيجا عضليا أقل بالمقارنة مع الرجال، لذلك فإن هناك حاجة دوماً لضبط درجة الحرارة في المكان حتى تناسب الرجال والنساء معاً.



2. النظام الغذائي قد يكون سببا في شعور الجسم بالبرد

يؤثر النظام الغذائي للشخص كثيراً على الطريقة التي تشعر بها، لذا إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً غير صحي، أي أنك تتناول وجبات سريعة في معظم الأوقات، أو إذا كان نظامك الغذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية والفيتامينات المطلوبة، أو أسوأ من ذلك، فأنت تجوّع نفسك وقد فقدت قدراً كبيراً من الوزن أخيراً، كل هذا قد يجعلك ضعيفاً أمام البرد والتعب، وبالتالي يمكن أن نقول: إن النظام الغذائي الفقير يرافقه فقدان سريع في الوزن، كما أنه وصفة مثالية لاكتساب درجة حرارة غير طبيعية للجسم.



3. اختلال التوازن الهرموني من أسباب الإحساس ببرودة الجسم

مع دخول المرأة سن اليأس أو عندما تكون حاملا، تحدث الكثير من الاختلالات الهرمونية داخل جسمها، وعندما ترتفع مستويات هرمون الاستروجين لدى المرأة، فإنها يمكن أن تنتج الكثير من الأعراض بما في ذلك الشعور بالبرودة باستمرار، لذا فإن التغير في مستويات هرمون الاستروجين هو سبب الشعور بالبرودة بشكل رئيسي.



4. هل تحافظ على وزن صحي؟

عندما يأكل الشخص الطعام، يقوم الجسم، من أجل المساعدة في الهضم، بإرسال الدم إلى المعدة، وهذا يترك في الأجزاء الأخرى من الجسم كمية أقل من الدم، ما يجعل الجسم بارداً، وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان الشخص يعاني من نقص في الوزن، فإنه سوف يشعر بهذه التغيرات في درجة حرارة الجسم بشكل أشد من غيره.



5. هل ضغط دمك طبيعي؟

الأشخاص الذين يعانون من كلتا الحالتين، أي ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه، غالباً ما يجدون أقدامهم وأيديهم باردة، وإذا كان الشخص يعاني من انخفاض في ضغط الدم، فإن كمية صغيرة فقط هي التي تستطيع الوصول إلى يديه وقدميه، ومن ناحية أخرى، وفي حالة ارتفاع ضغط الدم، يتدفق الدم مع الكثير من الصعوبة، ومرة أخرى تصل فقط كمية صغيرة إلى الأطراف، وهكذا، فإن كلٍ من هاتين الحالتين من أسباب الإحساس ببرودة الجسم، وتجعل الشخص يشعر بأنه أكثر برودة من الآخرين.

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6. تحقق من أدويتك

إذا كان الشخص يتناول بعض الأدوية، فإن الأدوية يمكن أن تنتج آثارا جانبية مثل القشعريرة، خاصة إذا كان الدواء لا يناسب الشخص.



7. هل لديك مشكلات في الغدة الدرقية؟

إذا كان الشعور بالبرودة ترافقه زيادة سريعة في الوزن، والتي لا يمكن السيطرة عليها حتى مع ممارسة الرياضة والنظام الغذائي السليم، فمن المحتمل أن يكون الشخص يعاني من مشكلة في الغدة الدرقية، ومشكلات الغدة الدرقية تبطّئ عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي تنخفض درجة حرارة الجسم لدى الشخص ويكون أحد أسباب برودة الجسم.

8. ضعف المناعة

يمكن الشعور بالبرودة بطريقتين، أي أن الجسم كلّه بارد أو أن اليدين والقدمين باردتان؛ فإذا كنت تعاني من البرودة في الجزء الأخير، فقد يكون السبب هو ضعف جهاز المناعة، ويمكن أن يكون ضعف جهاز المناعة بسبب وجود طفيليات في الجسم، ما يجعل العدوى تؤثر على الجسم بسهولة، وبالتالي يضعف جهاز المناعة أكثر في هذه العملية.

المصدر - صحتك