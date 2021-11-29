أسباب الشعور بالتعب عند الإستيقاظ من النوم

الوكيل الإخباري - أسباب الشعور بالتعب والإرهاق عند الإستيقاظ من النوم، كثيراً ما يعاني بعضنا من التعب والإجهاد فور الإستيقاظ من النوم على الرغم من أن النوم يعد عملية مريحة للجسم، وبالتالي ينبغي أن نستيقظ بصحة وقوة ونشاط.





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لا بد من التذكير بأهمية النوم الجيد في الحفاظ على الصحة، كما أن تزايد الشعور بالتعب بعد ليلة طويلة من النوم قد يكون مؤشراً على أسباب خطيرة ينبغي معرفتها وعلاجها.





وتنقسم أسباب الشعور بالتعب والإرهاق عند الإستيقاظ من النوم إلى مرضية وغير مرضية. وبالنسبة للأسباب المرضية فهي على الشكل التالي:

1 - خمول النوم: وهي حالة من القصور الذاتي أو الخمول الناجم عن النوم، الأمر الذي يسبَب رغبة في الرجوع إلى النوم والشعور بالضعف في الأداء المعرفي والحركي. كما قد يحدث خمول النوم نتيجة الإستيقاظ المفاجئ من مرحلة النوم العميق، حيث يكون جزء من الدماغ لم يستيقظ بعد.

2 - إنقطاع النفس الإنسدادي النومي: وبسببه يعاني الكثيرون من قلة النوم بسبب الإستيقاط المتكرر ليلاً والشخير وجفاف الفم، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والتعب عند الإستيقاظ من النوم.

3 - الأرق: أحد اضطرابات النوم التي تخلَف مشاعر التعب والإرهاق عند الإستيقاظ من النوم. ويتمثل الأرق بصعوبة النوم، أو الاستيقاظ بصورة متكررة، أو الاستيقاظ مبكرًا مع عدم القدرة على الرجوع إلى النوم.



4 - متلازمة تململ الساقين: مشكلة تدفع بصاحبها لتحريك الساقين لا إرادياً خلال الليل بسبب الشعور بعدم الراحة في القدمين والفخذين. وهو ما يسبَب تكرار الإستيقاظ خلال النوم، والشعور بالتعب والإرهاق عند الإستيقاظ من النوم.



5 - إضطراب حركة الأطراف الدورية: هي حالة عصبية تتمثل برعشات لا إرادية في الأطراف خاصة الساقين خلال النوم. ما يؤدي لاضطراب النوم باستمرار خلال الليل، والشعور بالتعب عند الإستيقاظ والذي يمكن أن يستمر طوال اليوم.



6 - صرير الأسنان: أو طحن الأسنان أثناء النوم، ويتسبب صرير الأسنان بآلام في الرأس وضرر في الأسنان إضافة إلى الشعور بالتعب عند الاستيقاظ.



7 - إضطرابات الإيقاع اليوماوي: وهي اضطرابات في الساعة البيولوجية تسبب صعوبة في النوم والتعب والإرهاق عند الإستيقاظ من النوم.

المصدر - هي