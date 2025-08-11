الإثنين 2025-08-11 06:25 ص
 

نتنياهو وترامب يبحثان خطط الهجوم الإسرائيلي على غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الإثنين، 11-08-2025 05:15 ص
الوكيل الإخباري-   قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إن نتنياهو تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن خطط إسرائيل الجديدة للهجوم على غزة.اضافة اعلان


وأضاف مكتب نتنياهو "ناقش الطرفان خطط إسرائيل للسيطرة على ما تبقى من حماس في غزة لإنهاء الحرب عبر تأمين إطلاق سراح الأسرى".

واعتبر نتنياهو، أن خطته الجديدة لتوسيع الأعمال العسكرية والسيطرة على مدينة غزة هي "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب"، متحديا الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار.

وفي مؤتمر صحافي في القدس دافع فيه عن خطته، قال نتنياهو إن العملية الجديدة سيتم تنفيذها "ضمن جدول زمني قصير نسبيا لأننا نريد إنهاء الحرب".

بعد أكثر من 22 شهرا من الحرب، تعاني إسرائيل انقساما متزايدا بين المطالبين بإنهاء النزاع والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في مواجهة من يريدون القضاء على حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية.

وتزايدت الانتقادات في الداخل والخارج بعد أن أعلن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو الجمعة، عن خطط لتوسيع الحرب والسيطرة على مدينة غزة.

لكن رئيس الوزراء تحدث بنبرة تحدّ الأحد، وقال خلال مؤتمر صحافي نادر إن "هذه هي أفضل وسيلة لإنهاء الحرب، وأفضل طريقة لإنهائها بسرعة".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

الطقس حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة اليوم - تحذيرات

غارات إسرائيلية بجانب مستشفى الشفاء بمدينة غزة

فلسطين أحزمة نارية إسرائيلية ونسف مبان سكنية بحي الزيتون بغزة

تعبيرية

وظائف مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية واستكمال إجراءات التعيين في الحكومة- أسماء

ارشيفية

فلسطين ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 237 منذ بدء الإبادة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

فلسطين نتنياهو وترامب يبحثان خطط الهجوم الإسرائيلي على غزة

ا

أخبار محلية "بزمن قياسي".. طفل جرش المفقود يعود إلى أسرته

الشهيد سليمان العبيد

منوعات الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن استشهاد "بيليه فلسطين"

ل

عربي ودولي مقتل شخصين وإصابة 3 في هجوم أوكراني بالمسيرات في مقاطعة تولا الروسية



 
 





الأكثر مشاهدة