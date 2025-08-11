الإثنين 2025-08-11 06:25 ص
 

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 237 منذ بدء الإبادة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 11-08-2025 05:27 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة عن ارتفاع عدد قتلى الصحفيين إلى 237 صحفيًا منذ بداية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك إثر استشهاد مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، إضافة إلى الصحفي إبراهيم ظاهر، ومصورَين اثنين، وهما مؤمن عليوة ومحمد نوفل. اضافة اعلان
 
 
