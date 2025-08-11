ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 237 منذ بدء الإبادة

-
أخبار متعلقة
-
أحزمة نارية إسرائيلية ونسف مبان سكنية بحي الزيتون بغزة
-
نتنياهو وترامب يبحثان خطط الهجوم الإسرائيلي على غزة
-
الاحتلال يتبنى اغتيال الصحفي أنس الشريف بدعوى أنه من قوات نخبة حماس
-
استشهاد الصحفي أنس الشريف وزميله محمد قريقع بعد قصف الاحتلال
-
نتنياهو: السيطرة على غزة أولوية وحماس لن تكون جزءًا من الحكم
-
معدات لتحلية المياه ضمن مساعدات إماراتية لقطاع غزة
-
الاحتلال يبدأ بشق شارع استيطاني جديد في حزما شمال شرق القدس
-
بن غفير: سأطالب نتنياهو بخطوات عملية وفورية لتفكيك السلطة الفلسطينية