ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 237 منذ بدء الإبادة

الوكيل الإخباري- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة عن ارتفاع عدد قتلى الصحفيين إلى 237 صحفيًا منذ بداية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك إثر استشهاد مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، إضافة إلى الصحفي إبراهيم ظاهر، ومصورَين اثنين، وهما مؤمن عليوة ومحمد نوفل.


