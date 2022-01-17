أسباب تؤدي لاختناق الرضيع

الوكيل الإخباري - الرضع هم الأكثر إصابة بالاختناق، فما زال الطفل الرضيع لا يستطيع المضغ ولم تقوَ عضلات البلع لديه، كما أن جهازيه العصبي والحركي في طور النمو ولم ينضجا بعد، ومن أصعب المواقف التي قد تمر بها أي أم رؤية طفلها الرضيع يختنق، خاصة إذا لم يكن لديها القدرة على التعامل مع هذه الحالة.

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أسباب اختناق الرضيع المختلفة وكيف يمكن التعامل معها :

1 - اختناق الرضع في أثناء الرضاعة.

2 - اختناق الرضع في أثناء القيء.

3 - اختناق الرضع نتيجة البلغم الكثيف.

4 - اختناق الرضع بالطعام، وهو الأكثر شيوعًا.

5 - اختناق الرضع ببعض الأشياء في المنزل، مثل البلي والعملات المعدنية الصغيرة، وغيرهما من الأشياء.

ومن علامات الاختناق الخطيرة:



1 - التوقف فجأة عن التنفس والكلام.

2 - فقدان الوعي.

3 - تحول لون الشفتين وباقي الجلد إلى اللون الأزرق.

سوبر ماما

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