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الخميس، 19-05-2022 01:19 م

أسباب تمنع فقدان الوزن في حمية الكيتو

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الوكيل الإخباري - ما هي أسباب عدم نزول الوزن في الكيتو، باتت متنوعة وشملتها العديد من الدراسات المختلفة المعنية بصحة المرأة ووزنها المثالي، وعلى الرغم من أن الكيتو دايت أو النظام الكيتوني يدور حول نظام غذائي بدأ كعلاج يستخدم في المصحات خلال عام 1920 للحد من نوبات الصرع واستخدم لاحقا كجزء في البرنامج العلاجي لبعض حالات السرطان.

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إلا أنه استخدم كمصدر أساسي للطاقة وانتشر بعد ذلك كنوع رجيم لخسارة الوزن، يعتمد على تناول نسب عالية من الدهون والبروتين ، ويسمح فيه بتناول اللحوم بأنواعها والبيض والدهون المفيدة " الزبدة، السمن، المكسرات قليلة النشويات والأجبان بكافة أنواعها".

فضلا عن ذلك، يعتمد الكيتو دايت على كمية قليلة جدا من النشويات وغير مسموح بتناول أي نوع من السكريات والبقوليات وجميع الفواكه والخضروات النشوية.

 

أما بالنسبة عن أهم أسباب عدم نزول الوزن في الكيتو، فقد أشارت الدراسات الحديثة إلى أنها ترجع إلى التالي:

 

1 - تناول الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات مثل المكسرات، المعكرونة، منتجات الألبان واللحوم، من دون حساب أو مراقبة السعرات الحرارية، قد يؤدي إلى الخروج من الحمية الكيتونية، وبالتالي يكون ذلك أحد أسباب عدم نزول الوزن في الكيتو دايت.
2 - استخدام السكر الكحولي وهو المعروف باسم " المالتيتول"، إذ تمثل نسبة حلاوته 75 إلى 90 % من حلاوة سكر المائدة، ولكنه لا يؤثر على هرمون الأنسولين بنفس درجة السكر العادي، إلا أنه أحد أنواع السكر غبر المسموحة في الكيتو، لأنه يمنع الجسم من دخول الحالة الكيتوزية، وهو ما يؤدي في النهاية إلى الخروج  من الحالة الكيتوزية، بالتالي يكون ذلك أحد أسباب عدم نزول الوزن في الكيتو.
3 - عدم ممارسة التمارين الرياضية وتحفيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم وحرق السعرات الحرارية، أحد أسباب عدم نزول الوزن في الكيتو.
4 - الامتناع عن تناول الكربوهيدرات لفترة طويلة، أحد أسباب عدم نزول الوزن في الكيتو دايت.

 

 

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