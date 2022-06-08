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الأربعاء، 08-06-2022 10:35 ص

أسباب عدم نزول الوزن مع الرجيم

أسباب_عدم_نقصان_الوزن_رغم_الرجيم


الوكيل الإخباري - هل تريدين أن تعرفي لماذا لا يمكنك إنقاص الوزن مهما حاولتِ، وبالرغم من أنكِ تعتمدين حمية غذائية وتمارسين الرياضة؟

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إليك سبب عدم نزول الوزن مع الرجيم والرياضة في الآتي:

 

1- لا تحصلين على قسطٍ كافٍ من النوم

 

2- لديك مشكلة هرمونية

3- تستمرين في تناول السكر دون أن تدركي ذلك

 

4- أنتِ لا تشربين كمية كافية من الماء

 

5- لا تستهلكين ما يكفي من البروتين

 

6- لا تأكلين ما يكفي من الأطعمة الكاملة

 

7- جسمك يحبس الماء بداخله

 

8- تتبعين نظاماً غذائياً صارماً

 

9- لا تأكلين الدهون الجيدة

 


سيدتي 

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