أسباب عدم نزول الوزن مع الرجيم

الوكيل الإخباري - هل تريدين أن تعرفي لماذا لا يمكنك إنقاص الوزن مهما حاولتِ، وبالرغم من أنكِ تعتمدين حمية غذائية وتمارسين الرياضة؟
إليك سبب عدم نزول الوزن مع الرجيم والرياضة في الآتي:
1- لا تحصلين على قسطٍ كافٍ من النوم
2- لديك مشكلة هرمونية
3- تستمرين في تناول السكر دون أن تدركي ذلك
4- أنتِ لا تشربين كمية كافية من الماء
5- لا تستهلكين ما يكفي من البروتين
6- لا تأكلين ما يكفي من الأطعمة الكاملة
7- جسمك يحبس الماء بداخله
8- تتبعين نظاماً غذائياً صارماً
9- لا تأكلين الدهون الجيدة
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