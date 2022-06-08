أسباب عدم نزول الوزن مع الرجيم

الوكيل الإخباري - هل تريدين أن تعرفي لماذا لا يمكنك إنقاص الوزن مهما حاولتِ، وبالرغم من أنكِ تعتمدين حمية غذائية وتمارسين الرياضة؟

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إليك سبب عدم نزول الوزن مع الرجيم والرياضة في الآتي:

1- لا تحصلين على قسطٍ كافٍ من النوم



2- لديك مشكلة هرمونية



3- تستمرين في تناول السكر دون أن تدركي ذلك

4- أنتِ لا تشربين كمية كافية من الماء

5- لا تستهلكين ما يكفي من البروتين

6- لا تأكلين ما يكفي من الأطعمة الكاملة

7- جسمك يحبس الماء بداخله

8- تتبعين نظاماً غذائياً صارماً

9- لا تأكلين الدهون الجيدة





سيدتي

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