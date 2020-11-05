أسباب غير متوقعة للإصابة بالسكري

الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من مرض السكري، ويمكن أن ينتج هذا المرض من أسباب معروفة حيث يصاب الكثيرون بأحد أنواعه: الأول أو الثاني، وهو الأكثر شيوعاً، أو سكري الحمل.

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وأشارت دراسة حديثة إلى أنه يمكن بعض الأسباب غير المتوقعة أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

حيث عدّد الخبراء في هذا السياق تناول القهوة باستمرار حيث لفت الباحثون إلى أن الاستهلاك المفرط للقهوة يمكن أن يسبب مشكلة مقاومة الأنسولين في الجسم، وهو ما يُنذر بخطر المعاناة من السكري- النوع الثاني. ولهذا من الأفضل استبدال القهوة بالشاي الأخضر أو الخلاصات العشبية.



وذكر أيضاً أسباباً أخرى، منها الجلوس لمدة طويلة. وأشارت نتائج دراسة إلى أن الجلوس لساعات متواصلة أمام شاشة الكمبيوتر أو التلفاز قد يزيد احتمال المعاناة من السكري بنسبة 3.4%.



كما جاء على لائحة الأسباب عدم التعرّض لأشعة الشمس، وتبين من خلالها أن فيتامين D يعمل على تنظيم إنتاج الأنسولين في الجسم، وأن النقص في معدّله يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

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