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الأحد، 25-10-2020 12:46 م

أنواع الزيوت الهامة للمحافظة على صحة مرضى السكري

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الوكيل الاخباري - تلعب الزيوت دوراً كبيراً في التأثير على مستويات الجلوكوز في الدم، لذا يتعين على مرضى السكري الانتباه إلى نوعيات الزيوت التي يتم تناولها لأنها قد تؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم وتفاقم الأعراض التي يعانون منها المرضى.

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حيث تتكون زيوت الطبخ من ثلاثة أنواع من الأحماض الدهنية وهي الدهون الأحادية غير المشبعة، والدهون المتعددة غير المشبعة، والدهون المشبعة، ويساعد النوعان الأول والثاني مرضى السكري بشكل أفضل ولكن من المعروف أن النوع الأخير يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري ويفاقم المرض.

إليك 9 أنواع من الزيوت الآمنة التي تساعد في ضبط مستويات السكر في الدم وتحافظ أيضا على صحة القلب:


1- زيت جوز الهند.

2- زيت الزيتون البكر.
3- زيت الجوز.
4- زيت بذور الكتان.
5- زيت الكانولا.
6- زيت عباد الشمس.
7- زيت السمسم.

8- زيت الأفوكادو.
9- زيت نخالة الأرز.

 

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