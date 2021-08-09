أسباب فقدان الشهية أثناء الحمل

الوكيل الإخباري - تعاني العديد من النساء من فقدان الشهية أثناء الحمل وهو أمر مختلف عن النفور من بعض الأطعمة المحددة الذي يحدث أثناء الحمل لدى الكثيرات.. وعلى الرغم من أن تغيرات الشهية أمر طبيعي أثناء الحمل، وخاصة أن الجسم يمر بالعديد من التغييرات الهرمونية والجسمانية الأخرى. لكن، نعرف جميعنا أهمية التغذية الصحية للحامل وتأثيرها على صحة جنينها.

اضافة اعلان

وهناك عدة عوامل قد تسبب فقدان الشهية أثناء الحمل، مثل:





1- التقيؤ أو غثيان الحمل

الغثيان والقيء شائعان أثناء الحمل، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، على الرغم من أن بعض النساء قد يعانين من هذه الأعراض طوال فترة الحمل، ويمكن أن تؤثر كل من الحالات الخفيفة والشديدة من الغثيان والقيء أثناء الحمل بشكل كبير على تناول الطعام والشهية.

2- حالات الصحة العقلية

قد تؤثر حالات الصحة العقلية المختلفة، بما في ذلك القلق والاكتئاب، على شهية الحامل. وعموما، قد تكون النساء الحوامل أكثر عرضة لمشاكل الصحة العقلية بسبب التغيرات الجسدية والبيوكيميائية المختلفة. وعلى وجه الخصوص، قد يؤدي الاكتئاب إلى تغيير عادات الأكل، بما في ذلك انخفاض الشهية وانخفاض تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.

3- الأدوية

قد تسبب بعض الأدوية الآمنة أثناء الحمل آثارًا جانبية مثل انخفاض الشهية. على سبيل المثال، توصف مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، مثل زولوفت وبروزاك أحيانًا للنساء الحوامل المصابات بالاكتئاب أو القلق، لكنها يمكن أن تسبب انخفاض الشهية، وقد أبلغت بعض النساء الحوامل عن فقدان كامل للشهية، والشبع المبكر، وفقدان الوزن بعد بدء تناول فلوكستين (بروزاك) للاكتئاب. ويعتبر أولانزابين والبوبرينورفين من الأدوية الأخرى التي قد تؤدي إلى انخفاض الشهية أيضا.

4- اضطرابات الأكل

قد تعاني بعض النساء الحوامل من اضطرابات الأكل، بما في ذلك فقدان الشهية والشره المرضي. ويقدر الخبراء أن معدل انتشار اضطراب الأكل عند النساء الحوامل يراوح بين 0.6 و27.8%. ويمكن أن تؤدي اضطرابات الأكل إلى تغيرات في الشهية، ورهاب من زيادة الوزن، وانخفاض تناول الطعام. ومن المهم جدا أن تطلب النساء المصابات باضطرابات الأكل مساعدة المختص النفسي.

5- الأسباب المحتملة الأخرى

قد تعاني النساء الحوامل أيضًا من فقدان الشهية بسبب حالات طبية مثل الأورام وتأخر تفريغ المعدة وحرقة المعدة ومرض أديسون، وقد تؤثر المستويات العالية من التوتر على صحة الأم وتسبب فقدان الشهية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات المرتبطة بالحمل في حاسة التذوق والشم، ونقص المغذيات في فيتامين ب 12 والحديد قد تتسبب في فقدان الشهية لدى بعض النساء الحوامل.

المصدر - صحتك