أضرار تناول المخبوزات يوميا

زيادة الوزن
لاحتوائها على سعرات عالية ودهون وكربوهيدرات مكررة.
ارتفاع سكر الدم
مؤشرها الجلايسيمي مرتفع، مما يزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع 2.
اضطرابات هضمية
مثل الغازات، الانتفاخ، والإمساك نتيجة نقص الألياف.
مشاكل قلبية
بسبب تأثيرها على الكوليسترول والدهون الثلاثية.
تقلبات مزاجية
تسبب تعبًا وتهيجًا نتيجة التغيرات السريعة في مستويات السكر.
📌 النصيحة: استهلكها باعتدال، واختر الأنواع المصنوعة من الحبوب الكاملة متى أمكن.
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