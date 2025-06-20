الجمعة 2025-06-20 05:25 م
 

عاجل إصابة 17 شخصا في القصف الإيراني لحيفا

و
جانب من الأضرار
 
الجمعة، 20-06-2025 04:51 م

الوكيل الإخباري- ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن 17 شخصا أصيبوا في القصف الإيراني لمدينة حيفا، وبعض الإصابات خطيرة.

اضافة اعلان

 

ذكرت وكالة نور نيوز أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مقر البث الميداني للقناة الـ14 في حيفا بصواريخ سجيل 3 بعد إنذار مسبق.

 

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الموجة 17 من الوعد الصادق 3 تضمنت قصفا مركبا بالصواريخ بعيدة المدى والثقيلة جدا.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق شمال وجنوب المملكة الأسبوع المقبل

ا

عربي ودولي عاجل مبالغ فلكية.. كشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران

و

عربي ودولي عاجل إصابة 17 شخصا في القصف الإيراني لحيفا

لحظة سقوط صاروخ إيراني في حيفا

عربي ودولي إصابة 12 شخصًا في قصف إيراني على حيفا واستهداف مباشر لمبنى في غوش دان

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تعلن انتهاء فترات الإنذار وتدعو لاتباع التعليمات

25 ألف بلاغ من مواطنين إسرائيليين عن أضرار لحقت بالمباني والممتلكات

عربي ودولي 30 صاروخًا إيرانيًا تدك الكيان وانفجارات تهزّ مناطق واسعة .. وآلاف البلاغات عن أضرار بالمباني

أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في محاولة للتصدي للصواريخ الإيرانية

عربي ودولي رشقة صاروخية إيرانية ضخمة تستهدف كافة المناطق الإسرائيلية

صافرات الإنذار

أخبار محلية صافرات الإنذار تدوي في المملكة بعد رصد أجسام طائرة



 
 





الأكثر مشاهدة