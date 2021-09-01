الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

إعلان الفائزين بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

عون: نأمل إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خلال الأسبوع الحالي

انطلاق معرض عمان الدولي للكتاب 2021 في 23 أيلول الجاري

ندوة حول استجابة الضمان لجائحة كورونا

17 ألف جرعة لقاح أُعطيت الأربعاء

تنويه هام للاردنيين في تركيا

غنيمات سفيرة للأردن بالمغرب

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الأربعاء، 01-09-2021 05:43 م

أسباب لتساقط الدموع اللاإرادي

ممم


الوكيل الإخباري-يمكن للعينين أن تذرفا الدموع نتيجة مجموعة من الأسباب، وقد يكون ذلك ناتجاً عن حالة مرضية ما، أو لوجود شيء يزعج العينين.

لماذا تدمع العينان؟

إذا كنت في بيئة مليئة بالدخان أو في مكان معرض للبرد والرياح فمن الطبيعي تمامًا أن تسيل عيناك، كما أن إدخال شيء ما في عينك، مثل رمش أو حشرة أو حبيبات من الرمل، سيؤدي أيضًا إلى رد الفعل هذا. وبمجرد أن تغمض عينيك أو تمسحهما بإصبع نظيف، يجب أن تتوقف الدموع.

لكن في بعض الأحيان، يمكن أن تكون العيون الدامعة ناتجة عن حالات مثل:

حساسية أو عدوى (التهاب الملتحمة)
انسداد القنوات الدمعية (أنابيب صغيرة تصب فيها الدموع)
تدلي جفنك بعيدًا عن العين أو يتحول جفنك إلى الداخل
متلازمة جفاف العين - يمكن أن يتسبب ذلك في إفراز الكثير من الدموع في عينيك

وغالبًا ما يكون لدى الأطفال عيون دامعة لأن قنواتهم الدمعية أصغر، وهذا عادة ما يخف بحلول الوقت الذي يبلغ فيه عمر الطفل عاماً واحدا.

وإذا كانت الدموع لا تزعجك أو لا تشعر بعدم الارتياح في عينيك، فلا بأس في ذلك، ويجب أن تخف الدموع وتتوقف من تلقاء نفسها. ولكن إذا كانت هناك حاجة للعلاج، فسيعتمد ذلك على ماهية السبب، ومن الأفضل مراجعة طبيب مختص لتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
096fa727-ba81-4ea2-9e93-cdc693c963c9

افضل الفواكه والخضروات التي يجب عليك أن تتناولها في فصل الخريف

tbl_articles_article_28585_6973aab4d80-de55-4afb-bcf7-8eb8432c6627

أهم الأسباب وراء استفراغ الدم

6736606-1366342342

نصائح لضمان النوم الآمن للطفل الرضيع

9952131-1966903695

علامات الحمل بعد سن الأربعين

20181130121100110

طرق تجنبكم الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

837d81b8-c009-4959-8bcc-a69c84a014b8

فوائد عظيمة تكشفها دراسة للجوز

أخبار متعلقة
1033088

علاج جديد لمرض باركنسون

23097ea6-35c7-4efb-a236-f5228f4c469d_16x9_1200x676

انقطاع النفس أثناء النوم .. أسبابه ومضاره وطرق علاجه

429719Image1-1180x677_d

العنب الفاتح أم الداكن..أيهما أكثر فائدة للصحة؟ خبيرة ألمانية تجيب

9d388c86e5004ba9c3f22f46029f1cdc

أعراض تنذر بسرطان الدم لدى الأطفال

190619103635181_shutterstock-361240181

التعرض للشمس في بداية الحمل يقلل خطر الولادة المبكرة

كيفية_علاج_بثور_الوجه

منها معجون الأسنان.. 10 طرق للتخلص من بثور البشرة المفاجئة