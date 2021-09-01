أسباب لتساقط الدموع اللاإرادي

الوكيل الإخباري-يمكن للعينين أن تذرفا الدموع نتيجة مجموعة من الأسباب، وقد يكون ذلك ناتجاً عن حالة مرضية ما، أو لوجود شيء يزعج العينين.



لماذا تدمع العينان؟



إذا كنت في بيئة مليئة بالدخان أو في مكان معرض للبرد والرياح فمن الطبيعي تمامًا أن تسيل عيناك، كما أن إدخال شيء ما في عينك، مثل رمش أو حشرة أو حبيبات من الرمل، سيؤدي أيضًا إلى رد الفعل هذا. وبمجرد أن تغمض عينيك أو تمسحهما بإصبع نظيف، يجب أن تتوقف الدموع.



لكن في بعض الأحيان، يمكن أن تكون العيون الدامعة ناتجة عن حالات مثل:



حساسية أو عدوى (التهاب الملتحمة)

انسداد القنوات الدمعية (أنابيب صغيرة تصب فيها الدموع)

تدلي جفنك بعيدًا عن العين أو يتحول جفنك إلى الداخل

متلازمة جفاف العين - يمكن أن يتسبب ذلك في إفراز الكثير من الدموع في عينيك



وغالبًا ما يكون لدى الأطفال عيون دامعة لأن قنواتهم الدمعية أصغر، وهذا عادة ما يخف بحلول الوقت الذي يبلغ فيه عمر الطفل عاماً واحدا.



وإذا كانت الدموع لا تزعجك أو لا تشعر بعدم الارتياح في عينيك، فلا بأس في ذلك، ويجب أن تخف الدموع وتتوقف من تلقاء نفسها. ولكن إذا كانت هناك حاجة للعلاج، فسيعتمد ذلك على ماهية السبب، ومن الأفضل مراجعة طبيب مختص لتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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