منها معجون الأسنان.. 10 طرق للتخلص من بثور البشرة المفاجئة

الوكيل الإخباري-يُعتبر حب الشباب من المشاكل التجميليّة التي قد تكون طارئة في بعض الحالات فتظهر بشكل مفاجئ وفي أسوأ الأوقات .

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لحسن الحظ أن هناك بعض الحيل الفعّالة التي تُسرّع في معالجتها، تعرّفوا عليها فيما يلي:

1- الاستعانة بزيت شجرة الشاي الأساسي

يتميّز هذا الزيت بمكوّناته الطبيعيّة الفعّالة جداً في مواجهة البثور الطارئة على البشرة. يكفي الاستعانة بعود قطنيّ لتطبيق القليل منه صباحاً ومساءً على البثور والتخلّص من الصغيرة منها بليلة واحدة والكبيرة منها في غضون يومين.

2- فوائد الطين الأخضر:

يُنصح بالاستعانة بقناع غنيّ بالطين الأخضر لدى ظهور بثور طارئة على البشرة. يمكن أيضاً خلط القليل من مسحوق هذا الطين مع الماء لتكوين عجينة تطبّق طوال الليل على البثور فتبدو في صباح اليوم التالي أقل بروزاً.

3- استعمال قلم مضاد للبثور:

تتوفر في الصيدليات ومتاجر بيع مستحضرات التجميل أقلام مخصّصة لعلاج البثور الطارئة تساهم في تسريع علاجها عند استعمالها بانتظام. ويتميّز بعضها بكونه ملوناً فيغطّي البثور الطارئة ويعالجها في الوقت نفسه.

4- الملح البحري:

يتميّز هذا الملح بخصائصه المضادة للبكتيريا المفيدة في مجال علاج البثور الطارئة. يكفي تذويب القليل منه في الماء للحصول على لوشن يتمّ تطبيقه على البثور لعلاجها بسرعة.





5- الاستعانة بمرطب قابض للمسام:

يساعد هذا المرطب في تجفيف البثور وانقباض المسام المتوسعة، ولذلك فهو قادر على علاج البثور الطارئة خلال أيام.



6- معجون الأسنان:

يمكن لمعجون الأسنان أن يُشكّل علاجاً للبثور الطارئة في حال عدم توفر العلاجات الأخرى. يكفي الاستعانة بالنوع الكلاسيكي منه الذي لا يحتوي على أي إضافات وتطبيق القليل على البثور طوال الليل على أن يتمّ شطف البشرة في صباح اليوم التالي.

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7- تجنب لمسها:

يُعتبر تجنّب لمس البثور بواسطة الأصابع وسيلة فعّالة جداً للتسريع في علاجها. فهو يحميها من البكتيريا والالتهابات التي تسبب تفاقم وضعها.





8- ثقبها في حالات محدّدة فقط:

يُشدّد الخبراء على ضرورة تجنّب ثقب البثور الطارئة، ولكنهم يستثنون من هذه القاعدة الزيوان الأبيض، على أن يتمّ تنظيف البشرة أولاً ثم الاستعانة بعودين قطنيين للضغط على البثور بهدف محاولة تفريغ محتواها وتسريع زوالها.



9- تطهيرها:

لدى محاولة ثقب البثور ، يجب الحرص على تطهير المنطقة المصابة باستعمال مطهّر موضعي بهدف تجنّب انتقال عدوى البثور إلى المناطق المحيطة.



10- إخفاؤها:

يمكن لإخفاء البثور أن يُشكّل حلاً مرحلياً بانتظار زوالها. يُنصح بالاستعانة بقلم مُصحّح باللون الأخضر يُساهم في إخفاء احمرار هذه المنطقة، على أن يُطبّق فوقه القليل من كريم الأساس ثمّ قلم مُصحّح بلون البشرة يعمل على توحيد لونها. يمكن أيضاً التركيز على ماكياج العين لإبعاد الانتباه عن أماكن وجود البثور الطارئة.



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