أسباب مرض التصلب اللويحي المتعدد

الوكيل الإخباري - ماهي مراحل مرض التصلب اللويحي المتعدد، بداية يُعرف مرض التصلب اللويحي المتعدد على أنه مرض من أمراض المناعة الذاتية التي تصيب الدماغ والنخاع الشوكي، بمعنى أنه يؤثر على الجهاز العصبي، ويسبب عدداً من الأعراض.





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يمر مرض التصلب اللويحي المتعدد بثلاثة مراحل رئيسية وهي:





مرحلة أولية: وهي مرحلة يُحدد فيها الإصابة بالمرض ولكن لا تكون الأعراض ظاهرة، أو تحدث بانتظام.

مرحلة متوسطة: وهي مرحلة تكون الأعراض واضحة أكثر، ومتكررة، ويبدأ المريض بتناول الأدوية بشكل دوري.

مرحلة أخيرة: وهي المرحلة التي تكون فيها الأعراض أكثر شدة، ويصبح المريض غير قادر على ممارسة الحياة اليومية بشكل معتاد.

ليس هنالك سبب طبي مباشر معروف يؤدي إلى الإصابة بمرض التصلب اللويحي المتعدد، إلا أن الطب توصل فقط إلى العوامل التي ترفع من خطر الإصابة به، وهي:

1- يصيب مرض التصلب اللويحي المتعدد من هم بين عمر العشرين والأربعين أكثر من غيرهم.

2- مرض التصلب اللويحي المتعدد شائع عند النساء أكثر من الرجال.

3- أصحاب البشرة البيضاء هم الأكثر إصابة بمرض التصلب اللويحي المتعدد.

4- التاريخ المرضي من الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

5- المدخنون أكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب اللويحي المتعدد.

6- نقص فيتامين د يرفع من خطر الإصابة.

7- مرض التصلب اللويحي المتعدد أكثر شيوعاً في الدول ذات المناخ المعتدل.

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