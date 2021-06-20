أسباب نقص الوزن السريع

الوكيل الإخباري - القلق بخصوص إنقاص الوزن بسرعة يتطلب عادة بذل جهود استثنائية في النظام الغذائي وممارسة الرياضة، وربما تكون هذه الجهود غير صحية، أو ربما لا تتمكن من الاستمرار فيها كتغيير دائم في نمط الحياة.



يوصى عادة بإنقاص نصف كيلوغرام من الوزن في الأسبوع، وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو معدلاً بطيئًا لإنقاص الوزن، لكنه يساعد على الاستمرار في تخفيض الوزن على المدى الطويل المستمر.

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يُذكر أن نصف كيلوغرام من الدهون يحتوي على 3500 سعرة حرارية، وبالتالي، فإن فقدانه كل الأسبوع يستلزم حرق 500 سعرة حرارية مما تتناوله كل يوم من الطعام.



إذا كنت تفقد كثيراً من الوزن بسرعة كبيرة، فقد لا تفقد الدهون، بل من المحتمل أن تكون فقدت ذلك الوزن من الماء أو ربما النسيج غير الدهني، وذلك لأنه من الصعب حرق هذه السعرات الحرارية من الدهون في تلك الفترة القصيرة.



ومع ذلك، ففي بعض الحالات، يمكن أن يصبح إنقاص الوزن السريع آمنًا إذا تم بطريقة سليمة، على سبيل المثال، قد يصف الأطباء وجبات منخفضة السعرات الحرارية للغاية لإنقاص الوزن بسرعة إذا كانت السمنة تسبب مشكلات صحية بالغة، لكن اتباع نظام غذائي صارم كهذا يتطلب الإشراف الطبي، وقد يكون من الصعب الاستمرار به والمحافظة على تخفيض الوزن المناسب.

تشمل بعض الوجبات مرحلة مبدئية لمساعدتك على الانطلاق نحو فقدان الوزن. على سبيل المثال، قد يتضمن النظام الغذائي لتخفيض الوزن مرحلة البداية السريعة وفيها قد تفقد من 3 إلى 5 كيلوغرامات في أول أسبوعين.



ويمكنك أن تفقد الوزن بسرعة بإتباع نهج مثل هذا، لأنه يجمع بين العديد من الاستراتيجيات الصحية والآمنة في آن واحد، وبدون وسائل للتحايل أو اتباع نظام غذائي صارم، وبعد الفترة المبدئية التي تدوم أسبوعين، ستنتقل إلى معدل إنقاص الوزن الموصى به من نصف كيلوغرام في الأسبوع، وهي طريقة آمنة وتتسم كذلك بالواقعية والإستدامة على المدى الطويل.

المصدر - صحتك