3 أنواع من التوابل للتخلص نهائياً من دهون البطن

الوكيل الإخباري _ تعتبر الدهون الحشوية من الدهون المستعصية التي تتراكم داخل تجويف البطن وحول عدد من الأعضاء كالكبد والأمعاء.





وتتسبب هذه الدهون بزيادة خطر الإصابة بعدة أمراض كالسكري والقلب والضغط.



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وتوجد بعض الدراسات التي تؤكد أهمية 3 أنواع من التوابل في التخلص من هذه الدهون الحشوية.



وتشمل هذه التوابل:



القرفة: تحتوي القرفة على مادة تدعى “سينمالدهيد”، والتي تعمل على تحفيز عملية التمثيل الغذائي للأنسجة الدهنية الحشوية.



الزنجبيل: يساعد على تقليل مستويات السكر في الدم، ويعطي شعوراً بالشبع ، ويحرق الدهون ويساعد في الحفاظ على معدل التمثيل الغذائي لدى الشخص .



الكمون: حيث يساعد في إنقاص الوزن ويقلل من الالتهاب ويوازن نسبة السكر في الدم.

المصدر: الامارات نيوز