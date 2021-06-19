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السبت، 19-06-2021 10:01 ص

3 أنواع من التوابل للتخلص نهائياً من دهون البطن

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الوكيل الإخباري _ تعتبر الدهون الحشوية من الدهون المستعصية التي تتراكم داخل تجويف البطن وحول عدد من الأعضاء كالكبد والأمعاء.


وتتسبب هذه الدهون بزيادة خطر الإصابة بعدة أمراض كالسكري والقلب والضغط.

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وتوجد بعض الدراسات التي تؤكد أهمية 3 أنواع من التوابل في التخلص من هذه الدهون الحشوية.

 

وتشمل هذه التوابل:

 

القرفة: تحتوي القرفة على مادة تدعى “سينمالدهيد”، والتي تعمل على تحفيز عملية التمثيل الغذائي للأنسجة الدهنية الحشوية.

 

الزنجبيل: يساعد على تقليل مستويات السكر في الدم، ويعطي شعوراً بالشبع ، ويحرق الدهون ويساعد في الحفاظ على معدل التمثيل الغذائي لدى الشخص .

 

الكمون: حيث يساعد في إنقاص الوزن ويقلل من الالتهاب ويوازن نسبة السكر في الدم.

 

المصدر: الامارات نيوز 


 




 

 


 

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