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الأحد، 20-06-2021 01:14 م

تحذير من تناول الحلويات مع القهوة

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الوكيل الاخباري - شرح خبير التغذية الروسي، بافيل إيسانباييف، المختص بإنقاص الوزن، ضرر الجمع بين القهوة والحلويات.

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وقال بافيل: إن "القهوة غالبا ما تشرب مع الحلويات، لكن الحلويات والقهوة لا يجتمعان، لأن القهوة تزيد مؤقتا من مستويات الغلوكوز في الدم".

وأضاف بافيل "عند تناول القهوة مع الحلويات، يرتفع مستوى الغلوكوز بشكل مفرط ثم ينخفض بشكل حاد. وقد يحدث نقص السكر في الدم، ما يولد أعراضا مثل الضعف، والدوخة، والتعرق".


ويعتقد العلماء أن القهوة لا تسبب الإدمان، لكن هذا لا يعني أنها لا تسبب أعراض الانسحاب المتمثلة بـ: التعب والصداع والأرق إذا قررت أن تتوقف فجأة عن شرب الكثير من القهوة التي اعتدت عليها.


ويمكن أن يرتبط شرب الكثير من الكافيين بزيادة القلق واضطرابات النوم فعندما يستيقظ المرء في الصباح متعبا ويشرب القهوة يشعر بالنشاط ومن ثم لا يستطيع النوم ليلا لأنه شرب الكثير من القهوة، فهذا ما يسمى بالدورة السامة للقهوة.

 

سبوتنيك

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