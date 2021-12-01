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الأربعاء، 01-12-2021 01:03 م

أسوأ أنواع الفطور على الإطلاق.. تفاقم الالتهابات

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الوكيل الاخباري - ترتبط الإصابة بالالتهابات بالوزن والنظام الغذائي والتمارين الرياضية، وهناك أطعمة معينة يمكننا تجنبها للمساعدة في تقليل فرص الإصابة بالتهاب مزمن على المدى الطويل.

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فقد صنف موقع Harvard Health بعض أسوأ أنواع الفطور وعادات الإفطار المرتبطة بالالتهابات، ويشمل ذلك بعض الأطعمة التي ربما لا نستغني عنها للذتها لكن علينا الحذر والتقليل منها.

الكعك والمخبوزات


ونصح إيمي جودسون مؤلف كتاب The Sports Nutrition Playbook بتجنب الأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف والكربوهيدرات المكررة.


وأوضح أنها واحدة من أسوأ عادات الإفطار المرتبطة بالالتهابات، مثل المعجنات، والكعك، والسلع المخبوزة.


من جانبها، أكدت لورين مانكر اختصاصية تغذية أن المعجنات السكرية والمكررة مثل الكعك يمكن أن تكون محملة بمكونات تسهم في الالتهاب، لذلك من الأفضل الالتزام بخيارات الحبوب الكاملة بدون مكونات.

 

العصائر المحلاة


إلى ذلك، قد يؤدي الاستمتاع بالمشروبات المحلاة بالسكر في الصباح، مثل العصائر المضاف إليها السكر، إلى حدوث التهاب أو مشاكل صحية أخرى غير مرغوب فيها.


وأشارت بعض الأبحاث إلى أن تناول السكر المفرط قد يشجع على نمو بكتيريا الأمعاء الالتهابية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض الأمعاء الالتهابية.

 

القهوة المحلاة


في موازاة ذلك، قد لا يزال فنجان القهوة الصباحي الخاص بك يؤدي إلى بعض الالتهابات غير المرغوب فيها.


وأوضح خبراء الصحة أنه يمكن أن تكون القهوة إضافة صحية إلى طبق الإفطار، لكن إضافة ملاعق من السكر ليست الخيار الأفضل عند محاولة التحكم في الالتهاب المزمن.

 

الوجبات السريعة


في السياق ذاته، تعتبر الأطعمة المصنوعة من الكثير من الدهون المتحولة أحد أسباب الإصابة بالالتهابات، وقد يكون لها آثار سلبية على الكوليسترول وصحة القلب.


وعلى سبيل المثال، وجبة الإفطار السريعة المقلية، والمخبوزات المصنوعة من السمن النباتي وبعض مقشدات القهوة غير الألبان التي تحتوي على زيوت مهدرجة أو مهدرجة جزئياً.

 

النقانق واللحوم المصنعة


إلى ذلك، حذرت اختصاصية التغذية لورين مانكر من تناول بعض لحوم الإفطار المصنعة بانتظام، مثل النقانق أو اللحم المقدد. وأوضح أنها ترتبط بتطور الالتهاب المزمن، ناصحاً بتجنب تناولها بكثرة.

 

 

 

 

 

المصدر : العربية

 

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