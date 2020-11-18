أضرار ارتداء الجوارب أثناء النوم في الشتاء

الوكيل الإخباري _ يعد ارتداء الجوارب أثناء النوم من الامور الروتينية خاصة في فصل الشتاء ، وذلك لمواجهة برودة الطقس، الا أن هذه العادة لها آثار ضارة على صحة القدمين.

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-يؤثر على تدفق الدم عبر الأوعية الدموية في القدمين

- يتسبب في ظهور رائحة كريهة للقدمين في بعض الأحيان

-تحفيز الغدد العرقية الموجودة بالقدمين على إفراز المزيد من العرق، وقد ينتج عن ذلك تكاثر الفطريات



- نقص بالأكسجين في القدمين وقد ينتج عن ذلك بعض الأعراض منها التنميل والتورم وربما تصبح سببا في الإصابة بالدوالي.

- يؤدي إلى ظهور الالتهابات الجلدية وظهور بثور مؤلمة بين الأصابع.



المصدر : سبوتنيك

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