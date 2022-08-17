أضرار الإفراط في الجمبري

الوكيل الإخباري - يعتبر الجمبري من المأكولات البحرية المفيدة لصحة الإنسان، نظرًا لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مثل الفيتامينات والمعادن والبروتين وأحماض أوميجا 3.

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ومع ذلك، يجب الحذر من الإفراط في الجمبري، لأن الإكثار منه قد يؤدي إلى الإصابة ببعض الأضرار، يستعرضها "الكونسلتو" في السطور التالية، وفقًا لموقع "Live Strong".





أضرار الجمبري





1- الحساسية

2- ارتفاع الكوليسترول

3- زيادة الأملاح

4- غير مناسب للحوامل

5- التسمم



الكونسلتو