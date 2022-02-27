الوكيل الإخباري - البامية أحد أنواع الخضروات التي لها طعم وشكل مميز، وهي من الخضروات التي يشتهر تناولها في المنطقة العربية خاصة في موسمها الزراعي، ويعد منها كثير من الأطباق، وبالمجمل وكونها نوع من أنواع الخضروات فإن لها فوائد صحية، إلا أن الإفراط بها يمكن أن يعرض الجسم لبعض المخاطر، عن ذلك سوف نتعرف في الآتي.





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عدد موقع "ويب طب" أن البامية من الخضروات التي يجب تناولها بكميات محددة وعدم الإفراط في تناولها حتى لا تتسبب للجسم بالأضرار التالية:



1 - البامية من الخضروات التي يمكن أن يحدث تحسس منها، وذلك لدى من يعانون من ذلك، وفي حال تناولها لمرضى الحساسية فيمكن أن تسبب احتقان في الأنف وحكة في الجلد ومشاكل في التنفس، بالإضافة إلى الأعراض الأخرى التي تسببها أمراض الحساسية بشكل عام.

2 - البامية من الأطعمة الغنية بالأوكسالات، وبالرغم من فوائدها، إلا أنها من أن تساهم في رفع خطر الإصابة بحصوات الكلى، خاصة لدى من يكون طبيعة الجسم لديهم قابلة لذلك، وحصوات الكلى مرض صحي له أعراض وعلاجات ومضاعفات وطرق علاج.



3 - البامية من أنواع الخضروات التي قد لا تناسب مرضى السكري، بالرغم من احتوائها على عناصر غذائية مهمة لهم، إلا أنها قد تتعارض من أدوية السكري، ويحدث ذلك فقط عند الإفراط في تناولها.



4 - من أضرار الإفراط في تناول البامية التعرض للاضطرابات الهضمية في المعدة والأمعاء، وذلك بسبب احتوائها على الفروكتانات، ومن الاضطرابات الإسهال، وانتفاخ البطن.



5 - البامية تحتوي على مركب السولانينن وارتفاع مستويات هذا المركب يساهم في تحفيز الإصابة بآلام والتهابات المفاصل.

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