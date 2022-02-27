الإثنين 28-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا : 40 وفاة و 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

أوروبا ترد على بوتين: "منظومتنا للردع النووي" بحالة تأهب قُصوى .. وسماء القارَّة "مغلقة" بوجه روسيا

الأحد، 27-02-2022 03:16 م

أضرار الإفراط في تناول البامية

emarat-news_2021-07-28_00-52-19_554878


الوكيل الإخباري - البامية أحد أنواع الخضروات التي لها طعم وشكل مميز، وهي من الخضروات التي يشتهر تناولها في المنطقة العربية خاصة في موسمها الزراعي، ويعد منها كثير من الأطباق، وبالمجمل وكونها نوع من أنواع الخضروات فإن لها فوائد صحية، إلا أن الإفراط بها يمكن أن يعرض الجسم لبعض المخاطر، عن ذلك سوف نتعرف في الآتي.

اضافة اعلان

عدد موقع "ويب طب" أن البامية من الخضروات التي يجب تناولها بكميات محددة وعدم الإفراط في تناولها حتى لا تتسبب للجسم بالأضرار التالية:

1 - البامية من الخضروات التي يمكن أن يحدث تحسس منها، وذلك لدى من يعانون من ذلك، وفي حال تناولها لمرضى الحساسية فيمكن أن تسبب احتقان في الأنف وحكة في الجلد ومشاكل في التنفس، بالإضافة إلى الأعراض الأخرى التي تسببها أمراض الحساسية بشكل عام.

 

2 - البامية من الأطعمة الغنية بالأوكسالات، وبالرغم من فوائدها، إلا أنها من أن تساهم في رفع خطر الإصابة بحصوات الكلى، خاصة لدى من يكون طبيعة الجسم لديهم قابلة لذلك، وحصوات الكلى مرض صحي له أعراض وعلاجات ومضاعفات وطرق علاج.

 

3 - البامية من أنواع الخضروات التي قد لا تناسب مرضى السكري، بالرغم من احتوائها على عناصر غذائية مهمة لهم، إلا أنها قد تتعارض من أدوية السكري، ويحدث ذلك فقط عند الإفراط في تناولها.

 

4 - من أضرار الإفراط في تناول البامية التعرض للاضطرابات الهضمية في المعدة والأمعاء، وذلك بسبب احتوائها على الفروكتانات، ومن الاضطرابات الإسهال، وانتفاخ البطن.

 

5 - البامية تحتوي على مركب السولانينن وارتفاع مستويات هذا المركب يساهم في تحفيز الإصابة بآلام والتهابات المفاصل.

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022225152433273U8

شروط يجب توفرها قبل التبرع بالدم

Doc-P-923507-637814792408724984

طبيبة تحدد من يتهدده خطر متزايد في الرؤية

symptoms-of-pneumonitis (1)

التهاب الجنبة.. مرض يصيب الرئتين وهذه أعراضه

946eb114-3d53-4d53-82be-23c6271c5067

نصائح لحماية الأسنان وجعلها أكثر قوة مع تقدم العمر

FMj8WaHXwAQILS2

3 مؤشرات عند الاستيقاظ على الإصابة بالسرطان

oksana-taran-xB4ExGcUai0-un_912693_original

جددي نشاطك قبل الربيع

أخبار متعلقة
خض

خضار ورقي.. غسله يجلب ضررا أكثر من المنفعة