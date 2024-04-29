أضرار الاستحمام بالماء الساخن في الصيف

الوكيل الإخباري - يحرص العديد من الأشخاص على الاستحمام لعدة مرات في اليوم الواحد خلال فصل الصيف، وخاصة عند التعرض لموجات الطقس الحارة، لكن البعض يفضل الاستحمام بالماء الساخن صيفًا كان أم شتاءا، هذا الأمر غير المستحب صحيًا.

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في السياق التالي نستعرض في السطور التالية، أضرار الاستحمام بالمياه الساخنة في فصل الصيف، بحسب الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية.



وقال الناظر في تصريحات سابقة له عبر قناة المحور ببرنامج المصري أفندي، إن الاستحمام بالمياه الساخنة صيفًا من الأمور غير الصحية، مشيرًا إلى أن الماء الساخن عند الاستحمام به يجعل الأوعية الدموية تتمدد وتزيد من سخونة وارتفاع حرارة الجسم.



وأضاف استشاري الأمراض الجلدية، أنه يفضل الاسحتمام بالماء البارد، أي غير المثلج، لأنه يساعد على ترطيب الجسم.



ونصح بشرب الماء بمعدل أدناه 3 لتر على مدار الـ 24 ساعة، مشيدا بدورها الفعال الذي يتمثل في منع الإصابة بالجلطات والالتهابات، كذا تزيد من القدرات العقلية.



وشدد على ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون كالأبيض واللبني والليموني، لأنها ألوان تعكس الحرارة، مضيفا أنه في حالة الموجة الشمسية الحادة يفضل ارتداء الكاب أو الطاقية أو الشمسية لحماية الرأس من أشعة الشمس الضارة.



ونوه بعدم المشي تحت أشعة الشمس، وإذا حدث للضرورة يفضل وضع الكريمات المضادة لها مثل كريم واقي الشمس ، وعن نوع الاطعمة التي يفضل تناولها صيفا، يفضل تناول السلطة الخضراء، والابتعاد عن الحلويات لانها تزيد من حرارة الجسم، واستبدالها بالفاكهة مثل الكانتلوب والبطيخ، كما نصح بالابتعاد عن المقليات والمسبكات.

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