الوكيل الإخباري - البطيخ الأصفر هو أحد أنواع البطيخ العديدة، وهناك إشاعة تقول بأن البطيخ معدل وراثيًا ولكن الحقيقة تقول أنه طبيعي، فاللون الأصفر من اللحم بسبب عدم وجود اللايكوبين فيه، يعطي اللايكوبين تصبغًا أحمر للفواكه والخضروات مثل البطيخ الأحمر والطماطم، حيث يوفر البطيخ الأصفر العديد من الفوائد الصحية والجمالية ويحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية والبوليفينول والألياف الغذائية.

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أضرار البطيخ الأصفر :

1 - إنقاص الوزن: إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا عالي السعرات الحرارية ، ولا تمارس الأنشطة البدنية أو التمارين الرياضية ، أو تتناول سعرات حرارية أكثر مما تحرق ، فلن يساعد البطيخ الأصفر كثيرًا.

2 - مرض السكري: قد يؤدي الإفراط في تناول البطيخ الأصفر إلى زيادة مستويات السكر في الدم ويؤدي إلى ظهور أعراض مثل ضيق التنفس وجفاف الفم والضعف والارتباك وآلام البطن والغثيان والقيء، إذا كنت تتناول دواء بالفعل ، فاستشر طبيبك أولاً.

3 - ضغط الدم: ينظم البطيخ الأصفر ارتفاع ضغط الدم، ولكن الإفراط في تناول الطعام قد يزيد من خطر الإصابة بفرط بوتاسيوم الدم. استشر طبيبك إذا كنت تتناول بالفعل أدوية ضغط الدم.

4 - الحمل والرضاعة: على الرغم من أنها فاكهة آمنة للاستهلاك أثناء الحمل والرضاعة ، يُقترح التحدث مع طبيبك قبل إضافتها إلى روتينك.

5 - الحساسية: قد يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية مثل السعال المستمر وحكة اللسان أو الحلق وتشنجات المعدة وآلام المعدة والغثيان والقيء عند تناول البطيخ الأصفر. إذا كنت تعاني من أي أعراض حساسية أو أي إزعاج آخر ، فلا تتناول البطيخ الأصفر.

المصدر - يمي



