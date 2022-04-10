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الأحد، 10-04-2022 02:15 م

أضرار شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة

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الوكيل الإخباري - يحتاج الكثيرون إلى شرب القهوة يومياً لتزويد الجسم بجرعة كافيةمن الكافيين التي تساعد على زيادة الانتباه والتركيز لأداء المهام اليومية.

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وفي شهر رمضان الكريم، يلجأ البعض إلى شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة، وهو ما يؤدي إلى الكثير من الأضرار الصحية والمضاعفات الخطيرة، خاصة للجهاز الهضمي والمعدة. «سيدتي. نت» أجرت لقاءً مع الدكتور محمد أحمد الرفاعي، استشاري مناظير الجهاز الهضمي، ومدرِّس الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيدوربلهارس للأبحاث، للاطلاع منه على أضرار شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة، والوقت المثالي لشربها خلال الشهر الكريم.

 

أضرار شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة

 

أكد الدكتور الرفاعي أن شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة يقلل من قدرة المعدة والجهاز الهضمي على امتصاص الطعام. وأضاف الدكتور الرفاعي أن القهوة والشاي ومشروبات الكافيين بشكل عام، تتسبب في صعوبة هضم القولون للطعام؛ ما يُسِبب زيادة أعراض القولون العصبي. كما تُبطئ القهوة من قدرة الجسم على امتصاص المعادن والحديد والكالسيوم بعد تناول الطعام.

 

الوقت المثالي لشرب القهوة في رمضان

وأوضح الدكتور الرفاعي أن الوقت المثالي لشرب القهوة أو أي مشروب يحتوي على الكافيين بشكل عام، هو بعد الإفطار بساعة أو ساعة ونصف الساعة؛ لتجنُّب الآثار السلبية الناتجة عن شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة. وحذَّر من شرب القهوة قبل تناول وجبة الإفطار؛ لأنَّ ذلك يتسبب في الإصابة بقرحة المعدة وارتجاع المريء، مضيفاً أن مرضى ارتجاع المريء يحتاجون إلى كميات أقل من القهوة يومياً؛ لما تلعبه القهوة من دور واضح في زيادة الحمض الذي تفرزه المعدة، الذي يتسبب في ارتجاع المريء وتفاقم أعراضه.

هذا، وأظهر كثير من الأبحاث أن الكافيين في القهوة لديه القدرة على التسبب في مقاومة الجسم للأنسولين، في حين زادت القهوة السوداء القوية التي يتم تناولها قبل الإفطار من استجابة الجلوكوز في الدم للطعام بنسبة 50%، وهو ما تنتج عنه زيادة معدلات السكر في الدم، علماً بأنه من الضروري الحفاظ على مستويات السكر في الدم لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب.

 

سيدتي 

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