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الخميس، 28-01-2021 03:24 م

أضرار صحية لـ تسريحة ذيل الحصان.. احذريها

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الوكيل الإخباري _ تعد تسريحة ذيل الحصان من اكثر تسريحات الشعر التي تفضلها السيدات سواء لهم أو لأطفالهم، وذلك لكونها الاتجاه الأكثر عملية والذي يناسب النساء أثناء ممارسة مختلف الأنشطة، سواء العمل أو التسوق أو التمارين الرياضية، إلى جانب سهولة تمشيطه بهذه الطريقة فهي لا تحتاج إلى مجهود كبير.

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وعلى الرغم من جميع هذه الميزات الا ان تسريحة ذيل الحصان يمكن أن تسبب اضرارا صحية عديدة، ابرز هذه الاضرار :

 

الصداع النصفي
وتأتي بين أكثر الأضرار شيوعاً هو الأحساس الدائم بالصداع، فعندما تقومين بربط شعرك في ذيل حصان، فإنه يسحب عادة الأعصاب حول رأسك، مما يؤدي إلى الكثير من الألم.

ألم في الظهر
الفتيات ذو الشعر الكثيف، فإن فروة الرأس قد تخضع لمزيد من الضغط، ويمتد الألم إلى ظهرك ورقبتك.

إتلاف فروة رأسك
أوضحت أخصائية الأمراض الجلدية، فرانشيسكا فوسكو “البعض يعتقد أن شعره هو الذي يؤلمه ولكن الحقيقة أن الجلد والمنطقة المحيطة بالشعر في فروة الرأس هي مصدر الألم “، موضحا أنه إذا كنت لا تعتنين بفروة رأسك وترمي شعرك في ذيل حصان أو كعكة كل يوم، فمن المحتمل أن تشعري بالألم.


تمدد بشرتك
يفضلها الكثير ممن لا يريدون قضاء الكثير من الوقت في تسريح الشعر، ولكن يجب أن يعرفوا أنه عندما تسحبين شعرك للخلف فإن هذا يسبب تراجع الشعر من مقدمة الرأس وتمدد الوجه.

 

المصدر : الإمارات نيوز 

 



 




 

 


 

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