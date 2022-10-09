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الأحد، 09-10-2022 09:31 ص

أطعمة تحفز عنصر السعادة وتجعلك تبتسم

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الوكيل الإخباري-تظهر دراسات عديدة أن الأطعمة تستطيع التحكم في أمزجة الناس، سواء تبث فيهم السعادة أو تشعرهم بالاكتئاب.

ويتحدد ذلك وفق المركبات التي تحتويها الأطعمة، والآلية التي تعمل بها، كما تساهم في إنتاج الهرمونات ومنها هرمون السيروتونيين، المسؤول عن السعادة والاسترخاء.

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فما هي الأطعمة التي ترسم الابتسامة على وجه الإنسان؟
الشوكولاتة الداكنة: تعدل المزاج بشكل فوري لاحتوائها على مضادات طبيعية تقاوم الاكتئاب والتوتر.


الأسماك: غنية بالبروتين وأوميغا 3 لذلك تحسن المزاج، كالسلمون والسردين.
الزبادي: تساعد على تكوين وإنتاج هرمون السيروتونيين الذي يسبب شعور السعادة.


التوت: يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة ويعمل على وقاية الدماغ من الإجهاد التأكسدي.


زيت الزيتون: يخفف الاكتئاب ويحسن الأداء الإدراكي في سن الشيخوخة لأنه غني بالدهون الصحية.


الجوز: مقاوم قوي للاكتئاب لأنه يحتوي على معادن ومضادات أكسدة وفيتامينات متعددة.


بذور الكتان: تؤثر بشكل كبير وإيجابي على الحالة المزاجية لأنها غنية بأحماض أوميغا 3.


الموز: يزوّد الجسم بالطاقة والحيوية واستهلاكه يؤدي لإنتاج هرمون السيروتونيين.



البيض: يحتوي على الكولين الذي يعزز وظائف المخ وعلى البروتين وفيتامين B12 اللذين يحافظان على الطاقة.


الحبوب الكاملة: تساهم في إنتاج هرمونات السعادة كالشوفان والكينوا والحنطة السوداء.


الخضار الورقية: تعمل على تهدئة الجسم والوقاية من الاكتئاب واسترخاء العضلات.


الكركم: يحمي الدماغ من التلف ويعزز القدرة على مقاومة التوتر.


الشاي الأخضر: غني بعناصر غذائية تحافظ على صحة الأعصاب وتخفف الشعور بالإجهاد والقلق.


القهوة: مضادات الأكسدة التي تتوفر فيها بوفرة تقلّل خطر الإصابة بمرض الاكتئاب.

 

سكاي نيوز

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