أطعمة تغنيك عن تناول اللحوم الحمراء.. تعرّف عليها

الوكيل الإخباري - إذا كنت من الأشخاص النباتيين الذين يبتعدون عن تناول اللحوم؛ فهذا التقرير يقدم أبرز وأهم الأطعمة البديلة للحوم، وفي نفس الوقت تمدك بالبروتين الذي تحتاجه لجسمك، وذلك وفقا لموقع everydayhealth ومنها:



- العدس

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يحتوي على نسبة عالية من البروتين، كما أنه غني بنسبة عالية من الألياف المفيدة للجسم، فهو بديل رائع للحوم، إذن لا تتردد في تناوله بأي شكل كان.



- الحمص



يحتوي على البروتين النباتي، وأيضا نسبة عالية من الألياف، والحديد والفسفور، والبوتاسيوم، والمنجنيز، ولذا فتناوله له يعد مفيد للصحة العامة للجسم، وأيضا يمدة بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها غير البروتين.



- البازلاء



تحتوي على الألياف، وأيضا البروتين، فتناولك لها يمد جسمك بالعديد من العناصر الغذائية، كفيتامين أ و سي و ك، وأيضا تحتوي على نسبة عالية من الحديد، والمغنسيوم، والزنك والنحاس، والفسفور، ولذا فتناولك لها يعد كنز.



- الشوفان



يعد كنزا لمن يتناوله لما يحتويه من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فهو غني بالألياف، والبوتاسيوم والفسفور، وبكل تأكيد البروتين.



- المشروم أو الفطر



يعد من الأطعمة البديلة للحوم، فهو يحتوي على الألياف، والبروتين، وفيتامين د و ب، كما أنه غني بعنصر الزنك، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الغذائية للحصول على فوائد غذائية رائعة للجسم.

اليوم السابع