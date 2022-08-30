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الثلاثاء، 30-08-2022 03:00 م

نصائح للتخلص من الشد العضلي

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الوكيل الإخباري - يحدث الشدّ العضلي أثناء ممارسة التمارين الرياضية بسبب التمزقات الصغيرة جدًا التي تحدث في بعض الأنسجة العضلية في الجسم، حيث يقوم جهاز المناعة بتحفيز حصول رد فعل التهابي في المنطقة المتضررة من العضلات لتسريع تعافيها، الأمر الذي قد يتسبب بتراكم بعض السوائل في مناطق التمزقات الحاصلة، مما يؤدي إلى الشعور بالألم والشد.

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كما قد تسبب ممارسة التمارين الرياضية القاسية بعض الشيء، وممارسة التمارين الرياضية التي تسبب إطالة العضلات وانقباضها ولفترة أطول من المعتاد، برفع فرص الإصابة بالشد العضلي.

 

ولكي تتخلصي من الشد العضلي، إليك بعض النصائح السريعة:

- ابتعدي عن القيام بتمارين تؤدي دائماً لتشنج عضلات معينة.
- تذكري ممارسة تمارين التمدد والاحماء قبل القيام بممارسة الرياضة لكل جزء من أجزاء الجسم لمدة خمس دقائق وذلك بهدف تحضير العضلات وتسهيل عمل الدورة الدموية في الجسم.
- لا تقومي بممارسة الرياضة مباشرة بعد تناول وجبة الطعام.
- حافظي على شرب كميات كافية من الماء وتجنبّي الجفاف، وارفعي استهلاكك للماء خلال تمارينك الرياضية للاستفادة من قدرة الماء على تقوية العضلات ومنع تشنجها عند ممارسة التمارين الرياضية.
- استهلكي الوجبات الغذائية التي تحتوي على البروتين والكربوهيدرات بعد ممارسة الرياضة للمساهمة بشكل كبير في الحدّ من تشنج العضلات واسترخاء العضلات وتدفق الدم إليها والتخفيف من الضغط على خلايا العضلات التي كانت مشدودة خلال التمارين.

 

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