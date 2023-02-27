أطعمة تقي من هشاشة العظام

الوكيل الإخباري- يعتبر فيتامين د والكالسيوم من العناصر الغذائية الضرورية لصحة العظام، حيث يساعدان على تقويتها وحمايتها من الكسور والإصابة بالهشاشة.



وهناك أطعمة تمد الجسم بجرعة جيدة من فيتامين د والكالسيوم في نفس الوقت، حسبما ذكرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".



وحددت الهيئة أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين د والكالسيوم معًا في الأغذية التالية:



- السلمون.



- البيض.



- الكبدة.



- منتجات الألبان.



وفي سياقٍ متصل، حذرت هيئة الصحة العامة في السعودية من نقص فيتامين د والكالسيوم بالجسم، لأن انخفاض مستوياتهما عن المعدل الطبيعي يشكل خطرًا كبيرًا على صحة العظام.



وأضافت الهيئة في تغريدة لها، أن هشاشة العظام من المشكلات الصحية الناتجة عن نقص الكالسيوم وفيتامين د، مشيرةً إلى أن أعراضها لا تظهر إلا في المراحل المتأخرة من المرض، وتشمل:





- آلام أسفل الظهر.



- انحناء الظهر.



- قصر القامة مع مرور الوقت.



- كسور العظام المتكررة.





ونقلًا عن شبكة CNN، هناك عوامل خطر لهشاشة العظام يجب أخذها في عين الاعتبار، أبرزها:



- التقدم في العمر "60 عامًا فأكثر".



- انقطاع الطمث.



- استئصال المبايض.



- تناول الكورتيزون ومضادات تخثر الدم وأدوية الصرع.

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