بعيداً عن الجهاز التنفسي.. ما تأثير التدخين على الصحة ؟

الوكيل الإخباري-يعتبر التدخين ظاهرة اجتماعية وحالة مرضية تهدد حياة الملايين من البشر وقد يؤدي للإصابة بسرطان الرئة واللسان والمثانة، فضلًا عن تصلب الشرايين والسكتة الدماغية، لكن ماذا عن تأثيراته على العظام؟

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وفي هذا السياق، يقول الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي في مصر ، التدخين يؤثر بشكل عام على صحة الجسم، وخاصة على العظام، مؤكدًا أنه قد يتسبب في الإصابة بهشاشة العظام، بالإضافة إلى الإصابة بالتهابات في المفاصل.



وأضاف حتة، أن أضرار التدخين على العظام تمتد إلى احتمالية التسبب في نقص الدم الواصل إلى المفاصل نتيجة أنه يتسبب في ضيق الشرايين.



وأشار استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إلى أن المواد الموجودة بالسجائر مثل النيكوتين تؤثر بشكل كبير على الخلايا العظمية والعصبية مما يؤدي إلى إصابة العظام، مؤكدًا أنه يتسبب في الإصابة بحالة الخمول والتعب وعدم الارتباح في استخدام عضلات الجسم والعظام.

الكونسلتو الطبي

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