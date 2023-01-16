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الإثنين، 16-01-2023 09:42 ص

أطعمة تمنحك الدفء في فصل الشتاء

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الوكيل الإخباري-يعاني بعض الأشخاص خلال الطقس البارد الشديد من التهام الأطعمة بشراهة، يدفعهم ذلك إلى تناول أطعمة ذات سعرات حرارية مرتفعة لتشعرهم  بالدفءـ

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نستعرض في التقرير التالي، قائمة بأبرز الأطعمة التي تساعدك على الشعور بالدفء في الشتاء، وفقًا لموقع " india today".


أطعمة تمنحك الدفء في الشتاء

 

1-البصل
استخدم البصل في الطب الصيني التقليدي؛ لأنه يحافظ على دفء جسمك للتغلب على الطقس البارد، ما يمكنك إضافتها إلى وجباتك اليومية أو في حساء أو سلطة، يعتبر حساء البصل من الأطعمة اللذيذة والمشبعة.


2-اللفت
يعتبر مخلل اللفت أحد الأطعمة الشائع تناولها خلال فصل الشتاء، نظرًا لأن الخضروات الجذرية مثل اللفت والفجل هي روائع فصل الشتاء، توفر هذه الخضروات أيضًا الطاقة التي تشتد الحاجة إليها وتحافظ أيضًا على دفء الجسم سليمًا.


3-البطاطا الحلوة
تعتبر البطاطا الحلوة من أطعمة الشتاء المفضلة، حيث تحتوي على الكربوهيدرات الصحية التي تعطي للجسم الطاقة اللازمة، يحتاج الجسم هذه الطاقة في الشعور بالدفء في الطقس البارد خلال فصل الشتاء.


4-الفواكه المجففة
تعتبر الفواكه الجافة من أفضل الأطعمة التي يجب تناولها في أشهر الشتاء، الفواكه الجافة مثل المشمش والتين المجفف والتمر ستمنحك الدفء وتعزز أيضًا مناعتك لمحاربة الأمراض الفيروسية المنتشرة والشعور بالدفء، فهي غنية بشكل طبيعي بالمغذيات والألياف الغذائية والفيتامينات.


5-المكسرات

يساعد تناول المكسرات على الشعور بالدفء، خاصًة اللوز والكاجو، نظرًا لقيمتهما الغذائية المرتفعة، من فيتامينات ومعادن ودهون صحية متمثلة في الأوميجا 3، هو حمض أميني يساعد على محاربة شوارد الأمراض بما في ذلك الأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد والزكام وكوفيد-19، كما تتضمن المكسرات الكربوهيدرات الصحية. " الكونسلتو الطبي "

 
ووفقاً لموقع "هيلث شوتس" (Health Shots) الهندي أن تناول اللحوم و العسل يساعد ايضا على الشعور بالدفء .


اللحوم
بالنسبة لمن هم ليسوا نباتيين، يفترض أن يشكل اللحم جزءا مهما من النظام الغذائي، باعتبار أنه يرفع حرارة الجسم أثناء الهضم، وهو مصدر ممتاز للبروتين والحديد. كما يمكن التركيز على اللحم في الحمية الغذائية للحوامل، لأنه يوفر احتياجات الأم من الحديد.


العسل
يمكن تناول العسل منفردا، أو إَضافته إلى السلطات. وهو مفيد جدا في فصل الشتاء.

 

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