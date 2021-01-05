أطعمة غذائية هامة للحصول على نوم عميق ومريح

الوكيل الاخباري - من المعروف أن المغنيزيوم يساهم في تهدئة الجهاز العصبي وفي الحصول على نوم مريح وهادئ. ولهذا يُنصح عادة بتناول المتمّمات الغذائية التي تحتوي عليه. لكن من الأفضل أيضاً الاعتماد على مصادره الغذائية.

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ويتوافر المغنيزيوم في عدد من أنواع الطعام والشراب، ومنها الجوز الذي يعتبر مصدراً مهماً جداً له. كما أنه يحتوي على أحماض "الأوميغا 3" الدهنية، والألياف التي تعود بالفائدة على صحة الأمعاء.



ومن الأطعمة التي يُنصح بتناولها لتحسين النوم، السلمون الذي يعتبر أيضاً مصدراً مهماً لأحماض "الأوميغا 3" الضرورية للحفاظ على سلامة القلب. كما أنها تحتوي على البروتينات والمغنيزيوم.



ومن المهم في هذا السياق أيضاً الانتباه إلى عصير البرتقال حيث يوفّر في كل كوب منه 27 ملغ من هذه المادة، كما يمدّ الجسم بالفيتامين C وحمض الفوليك.



كذلك يوصي الخبراء بتناول بذور اليقطين التي تُعد وجبة خفيفة تساعد على النوم. كما يذكّرون بأهمية تناول السبانخ الغني بكمية كافية من المغنيزيوم التي تساعد في الحصول على نوم مريح وعميق.

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