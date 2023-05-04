أطعمة فعالة تساعد في التخلص من الشخير

الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الشخير المزعجة لهم ولمن حولهم، لذلك ينصح الأطباء بتجنّب بعض الأكلات وبالإكثار من تناول مجموعة من الأطعمة الفعالة التي تساعد على وقف الشخير أثناء النوم وتسمح بالتمتع بقسط وافر وهادئ من النوم.



وذكرت مجلة "فور زي" الألمانية في تقرير صحافي مجموعة من الأطعمة الفعالة، التي تساعد في وقف الشخير ليلاً، وفي مقدّمها العسل، وهو من الأطعمة التقليدية المساعدة على منع الشخير. إذ يكفي تناول ملعقة من العسل قبل النوم أو وضع القليل منه في كوب من الشاي من أجل إراحة الحلق. ويشتمل العسل على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يمنع تراكم المخاط ويساعد بالتالي على النوم بهدوء. كما يخفّف العسل من تورّم الحنجرة ويساعد على الاسترخاء.

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كذلك يعمل الشاي كعلاج حقيقي لمكافحة الشخير، حيث يساعد البخار المتصاعد من كوب الشاي الساخن على تنظيف المجاري الهوائية. وينصح بشكل خاص بشرب الشاي بالنعناع لما له من فوائد على مجرى التنفس. كما يساعد الشاي على الحد من إنتاج المواد المخاطية في الأنف.



وهناك أيضاً زيت الزيتون، فهو من الأطعمة التي تسهّل عملية الهضم، كما أنه مضاد للالتهابات يعزّز عمل مجرى التنفس ويوقف الشخير.

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