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الإثنين، 11-01-2021 01:43 م

أطعمة يجب تناولها على معدة فارغة

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الوكيل الإخباري _ يعد اتباع نظام صحي ومتوازن أمرا ضروريا للحفاظ على صحة الجسم والعقل ، حيث ان هناك العديد من الاطعمة التي تعزز طاقة الجسم وتزيد من قدرة الجسم على التحمل خاصة عند تناولها على معدة فارغة  :

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الزبادي
تعمل الزبادي على تسهيل عملية الهضم، فهو طعام رائع قبل التمرين أو حتى على معدة فارغة.

الموز
يُعد الموز من الفواكه التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص ،حيث انها تعمل على زيادة القدرة على التحمل لاحتوائها على الكربوهيدرات و السكر والنشا الطبيعيين .


الشوفان
الشوفان من أكثر الأطعمة الصحية، التي يمكن بدء اليوم فيها، فهو يحتوي على مزيج من الكربوهيدرات بطيئة الاحتراق والمعادن والألياف، التي تمثل وقودا ممتازا للجسم، فالألياف الموجودة في الشوفان تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار؛ وبالتالي تساعد في تنظيم ضغط الدم.

البيض
يمكن الحصول على إفطار خفيف عبر تناول البيض الكامل ”البياض مع الصفار“. فهو من الأطعمة سهلة الهضم وقليلة السعرات الحرارية، كما أنه غني بالدهون الصحية، التي لا ترفع مستوى الكوليسترول في الدم.



زبدة الفول السوداني
زبدة الفول السوداني هي واحدة من أساسيات الإفطار، التي لا يمكن تفويتها، حيث يمكن تناولها مع شريحة من الخبز متعدد الحبوب كأول شيء في الصباح.


وتحتوي على الدهون والبروتينات الصحية. التي يمكن أن تمنح شعوراً بالشبع، مع زيادة القدرة على التحمل في لمح البصر.

اللوز
لا تساعد فقط في زيادة التمثيل الغذائي. ولكن أيضاً في تحسين القدرة على التحمل.

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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