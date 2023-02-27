أعراضهما متشابهة.. كيف تفرق بين السكتة الدماغية ونزيف المخ؟

الوكيل الإخباري- يصعب على بعض الأشخاص التمييز بين السكتة الدماغية ونزيف المخ، ويرجع السبب إلى تشابه الأعراض المنذرة بكلا المرضين إلى حدٍ كبير.



في هذا الصدد، قال الدكتور حاتم غازي، استشاري أمراض القلب والحالات الحرجة في مصر ، إن السكتة الدماغية تتشابه مع نزيف المخ في الكثير من الأعراض، وتشمل:

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- تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق.

- مشاكل في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.

- صعوبة شديدة في الحركة.

- عدم القدرة على البلع.

- الصداع.

- الدوخة.



وأضاف غازي أن السكتة الدماغية تحدث الإصابة بها، عندما يقل أو ينقطع تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى أحد أجزاء الدماغ، بينما نزيف المخ عادةً ما ينتج عن ارتفاع ضغط الدم أو تعرض الرأس لإصابة شديدة.



وأوضح استشاري أمراض القلب أن خلايا المخ في السكتة الدماغية تتعرض للموت مثلما يحدث في نزيف الدماغ، وهذا يفسر سبب تشابه الأعراض بينهما.



وأكد أن السبيل الوحيد للتفرقة بين السكتة الدماغية ونزيف المخ هو إجراء مجموعة من الفحوصات التصويرية للدماغ، مثل الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية.



واختتم حديثه بتوصية مرضى الضغط المرتفع والسكري وتصلب الشرايين بمراجعة الطبيب فور ظهور الأعراض المذكورة سلفًا، لأنهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية ونزيف المخ.



الكونسلتو الطبي

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