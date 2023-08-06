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الأحد، 06-08-2023 08:13 م

أعراض أمراض القلب- 4 علامات تظهر على اليدين

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الوكيل الإخباري- من الضروري الانتباه جيدًا لشكل اليدين، بما في ذلك الأظافر، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليها قد تدل على الإصابة ببعض المشكلات الصحية، مثل أمراض القلب.

أعراض أمراض القلب على اليدين

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1- تورم أصابع اليدين


يجب عدم تجاهل تورم أصابع اليدين، خاصةً إذا مصحوبًا بتغير في لون الأظافر، لأن هذا العرض قد يشير إلى الإصابة بأمراض القلب أو الرئتين.


2- خطوط حمراء أو أرجوانية تحت الأظافر
إذا ظهرت خطوط تحت الأظافر، يتراوح لونها بين الأحمر أو الأرجواني، مع المعاناة من ارتفاع درجة حرارة الجسم وعدم انتظام ضربات القلب، فهذا دليل على وجود مشكلة في القلب

3- كتل شمعية على اليدين
عندما يحدث تراكم غير طبيعي للبروتين في أحد الأعضاء الحيوية، مثل القلب، تظهر كتل شمعية في أي مكان على الجلد، لا سيما اليدين.

4- كتل في أصابع اليدين
إذا كنت مصابًا بالتهاب الشغاف، وهو مرض معدٍ يحدث في القلب، تظهر على أصابع اليدين أو القدمين كتل مثيرة للألم، عادةً ما تختفي من تلقاء نفسها أو بعد تناول المضادات الحيوية.

 




 

 


 

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