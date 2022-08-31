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الأربعاء، 31-08-2022 02:09 م

أعراض إصابة الطفل باضطرابات عقلية ونفسية.. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري - تسعى الكثير من الأمهات لمراقبة سلوكيات أطفالهن للتعرف إذا كانوا يعانون من أي مشاكل نفسية أو عقلية.

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وأوضح التقرير أن بعض الأطفال قد يعانون من القلق، والسبب في هذا الأمر هو شعور الطفل بشكل دائم بالخوف والحزن، ما يترتب عليه الوسواس القهري واضطربات شديدة في سلوكيات الطفل ويجعله مائلا للعنف أثناء التعامل مع الآخرين.

وأضاف التقرير أن بعض الأطفال يعانون من الاكتئاب، ومن الأعراض التي يعاني منها الأطفال هي فقدانهم للرغبة في ممارسة الأنشطة المفضلة ويجعلهم أكثر رغبة للعزلة الاجتماعية ويميلون للعدوانية.

كما يمكن أن يعاني بعض الأطفال من التوحد هذا الاضطراب النفسي الذي يتسبب في الإصابة ويجعل الطفل يعاني من صعوبة في التواصل والتفاعل والتعامل مع الآخرين، كما أن بعض الأطفال الذين يعانون من تشتت الانتباه والاندفاع بشكل كبير ونقص في التركيز، والميل للعدوانية بعض الشيء فهذا يعد دليل على إصابة طفلك بفرط الحركة.

قد يظهر تأخر النمو العقلي على بعض الأطفال، ويظهر عليهم ضعف الذاكرة ونقص التركيز، وتشتت الانتباه، وعدم القدرة على التركيز، وحدوث تأخر في الجلوس أو الزحف أو المشي.

وقدم التقرير أبرز وأهم الأعراض التي تظهر على الأطفال الذين يعانون من مرض عقلي، ومنها، الحزن، والعزلة، ومحاولة إيذاء النفس، وتقلب المزاج، والتعرض لنقص الوزن، وصعوبة النوم، لذا يجب عرض الطفل على الطبيب النفسي لمساعدة الطفل للعلاج.

 

اليوم السابع 

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