أعراض إصابة سرة المولود بالعدوى

الوكيل الإخباري - قد تظهر في بعض الأحيان الإفرازات الصفراء من سرة المولود عند سقوطها أو حتى قبل سقوطها، حيث تبدو هذه الإفرازات على شكل قيح، لكنها في الأصل ما هي إلا مجرد مخاط، وظهورها يعد أمرًا طبيعيًا ولا يستدعي قلقك.



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فهذا النوع من الإفرازات في الأغلب لا يشير إلى أنه صديد، أو أن هناك عدوى معينة يعاني منها طفلك، وقد يستمر ظهور هذا النوع من الإفرازات من أسبوع إلى أسبوعين، وسيتوقف بعدها من تلقاء نفسه دون الحاجة للقيام بأيّ تدخلات خارجية.



بعد أن تطرقنا في الحديث عن ظهور إفرازات صفراء من سرة المولود وأن ظهورها غالبًا لا يستدعي القلق، إلا في حال تعرض السرة لعدوى أو التهاب ما، لا بدّ الآن من الإشارة إلى أهم الأعراض والعلامات التي من الممكن أن تدل على أن سرة طفلك أصيبت بعدوى ما. والتي تتضمن في أغلب الأحيان ما يأتي:





- ظهور الجلد باللون الأحمر ويكون مظهره منتفخًا.

- ظهور كتلة مملوءة بالسوائل في منطقة جذع الحبل السري الخاص بطفلك أو حتى بالقرب منه.

- ظهور بعض الإفرازات أو الصديد.

- المعاناة من نزيف من القشرة.

- ظهور رائحة كريهة في منطقة السرة.

- الحمى.

- الخمول والضعف العام. قلة الشهية.

- انتفاخ البطن. البكاء المستمر في حال لمس المنطقة المحيطة بالسرة.

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