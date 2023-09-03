أعراض ارتفاع الضغط والسكري- 5 علامات تظهر على الوجه

الوكيل الاخباري- من الضروري أن نقوم بفحص الوجه أمام المرآة يوميًا، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليه، قد تدل على الإصابة ببعض الأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.



تأثير ارتفاع ضغط الدم على الوجه

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يتسبب ارتفاع ضغط الدم في اضطراب التروية الدموية الواصلة إلى الرأس، مما يؤدي إلى التعرض لمشكلة، قد تشير إلى اقتراب الإصابة بالسكتة الدماغية، وهي تنميل الوجه.



وبخلاف الأسباب الشائعة لاحمرار الوجه، مثل الانفعال والتعرض لحرارة مرتفعة، قد يكون مؤشرًا على ارتفاع ضغط الدم، خاصةً إذا كان مصحوبًا ببعض الأعراض، مثل الصداع وألم الصدر وضيق التنفس وعدم انتظام ضربات القلب.



تأثير السكري على الوجه



- إذا كان جلد الوجه يفتقد إلى الترطيب اللازم وتظهر عليه علامات الجفاف، فهذا مؤشر على الإصابة بداء السكري، لأنه يؤدي إلى نقص السوائل في الجسم، نتيجة لكثرة التبول.



- يجب زيارة الطبيب فور ظهور بقع متقشرة حول العين، لأنها قد تنذر بخطر الإصابة بداء السكري.



- إذا كانت تحتاج جروح الوجه مزيدًا من الوقت لكي تلتئم، فهذا يعني أنك مصاب بالسكري، لأن ارتفاع سكر الدم يعيق تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى موضع الإصابة، مما يؤدي إلى تطورها لتقرحات جلدية.