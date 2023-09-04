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الإثنين، 04-09-2023 08:27 م

أعراض ارتفاع الضغط والكوليسترول- 5 علامات تظهر على اليدين

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الوكيل الاخباري- لارتفاع الضغط والكوليسترول تأثيرات سلبية على اليدين، حيث يتسببان في إصابتهما ببعض المشكلات المزعجة، لذلك يجب زيارة الطبيب فور ملاحظة أي تغيرات غريبة عليهما.اضافة اعلان


تأثير ارتفاع الكوليسترول على اليدين
1- إذا شعرت بألم في أصابع اليدين بشكل متكرر، خاصةً عند لمسها، فهذا دليل على انسداد الأوعية الدموية الطرفية، نتيجة لارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.

2- تغير لون اليدين إلى الأزرق من العلامات التحذيرية على ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم وترسبه في الأوعية الدموية المغذية للأطراف.

3- عندما ينخفض تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف عند مرضى الكوليسترول لا يتغير لونها إلى الأزرق فقط، بل يشعر المريض أيضًا بتنميل في اليدين والقدمين.

4- إذا تغير لون خطوط كف اليدين إلى الأصفر، فهذا مؤشر على ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، وترسب جزء منه تحت الجلد.

تأثير ارتفاع ضغط الدم على اليدين
هناك 3 أعراض لارتفاع ضغط الدم تظهر على اليدين، وهي:

- ألم اليدين.

- تنميل اليدين.

- تورم اليدين.

وتصبح هذه الأعراض علامة مؤكدة على ارتفاع ضغط الدم، إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من:

- الصداع.

- الدوخة.

- مشاكل في الرؤية

- نزيف الأنف.

- صعوبة التنفس.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- التعب.

- الارتباك أو النسيان.

- التعرق الزائد.

- القلق.

 




 

 


 

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