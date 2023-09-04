أعراض ارتفاع الضغط والكوليسترول- 5 علامات تظهر على اليدين

الوكيل الاخباري-

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لارتفاع الضغط والكوليسترول تأثيرات سلبية على اليدين، حيث يتسببان في إصابتهما ببعض المشكلات المزعجة، لذلك يجب زيارة الطبيب فور ملاحظة أي تغيرات غريبة عليهما.تأثير ارتفاع الكوليسترول على اليدين1- إذا شعرت بألم في أصابع اليدين بشكل متكرر، خاصةً عند لمسها، فهذا دليل على انسداد الأوعية الدموية الطرفية، نتيجة لارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.2- تغير لون اليدين إلى الأزرق من العلامات التحذيرية على ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم وترسبه في الأوعية الدموية المغذية للأطراف.3- عندما ينخفض تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف عند مرضى الكوليسترول لا يتغير لونها إلى الأزرق فقط، بل يشعر المريض أيضًا بتنميل في اليدين والقدمين.4- إذا تغير لون خطوط كف اليدين إلى الأصفر، فهذا مؤشر على ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، وترسب جزء منه تحت الجلد.تأثير ارتفاع ضغط الدم على اليدينهناك 3 أعراض لارتفاع ضغط الدم تظهر على اليدين، وهي:- ألم اليدين.- تنميل اليدين.- تورم اليدين.وتصبح هذه الأعراض علامة مؤكدة على ارتفاع ضغط الدم، إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من:- الصداع.- الدوخة.- مشاكل في الرؤية- نزيف الأنف.- صعوبة التنفس.- عدم انتظام ضربات القلب.- التعب.- الارتباك أو النسيان.- التعرق الزائد.- القلق.