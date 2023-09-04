أعراض ارتفاع الضغط والكوليسترول- 5 علامات تظهر على اليدين

الوكيل الاخباري-
لارتفاع الضغط والكوليسترول تأثيرات سلبية على اليدين، حيث يتسببان في إصابتهما ببعض المشكلات المزعجة، لذلك يجب زيارة الطبيب فور ملاحظة أي تغيرات غريبة عليهما.اضافة اعلان
تأثير ارتفاع الكوليسترول على اليدين
1- إذا شعرت بألم في أصابع اليدين بشكل متكرر، خاصةً عند لمسها، فهذا دليل على انسداد الأوعية الدموية الطرفية، نتيجة لارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.
2- تغير لون اليدين إلى الأزرق من العلامات التحذيرية على ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم وترسبه في الأوعية الدموية المغذية للأطراف.
3- عندما ينخفض تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف عند مرضى الكوليسترول لا يتغير لونها إلى الأزرق فقط، بل يشعر المريض أيضًا بتنميل في اليدين والقدمين.
4- إذا تغير لون خطوط كف اليدين إلى الأصفر، فهذا مؤشر على ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، وترسب جزء منه تحت الجلد.
تأثير ارتفاع ضغط الدم على اليدين
هناك 3 أعراض لارتفاع ضغط الدم تظهر على اليدين، وهي:
- ألم اليدين.
- تنميل اليدين.
- تورم اليدين.
وتصبح هذه الأعراض علامة مؤكدة على ارتفاع ضغط الدم، إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من:
- الصداع.
- الدوخة.
- مشاكل في الرؤية
- نزيف الأنف.
- صعوبة التنفس.
- عدم انتظام ضربات القلب.
- التعب.
- الارتباك أو النسيان.
- التعرق الزائد.
- القلق.