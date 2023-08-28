أعراض ارتفاع الكوليسترول- 8 علامات تظهر على اليدين والقدمين

الوكيل الاخباري- لارتفاع الكوليسترول تأثيرات سلبية على صحة الأطراف، لذلك من الضروري الانتباه جيدًا لأي تغيرات تطرأ على اليدين والقدمين، لأنها قد تشير إلى الإصابة به.

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تأثير ارتفاع الكوليسترول على اليدين



- عندما يتسبب ارتفاع الكوليسترول في انسداد الأوعية الدموية الطرفية، يشعر المريض بألم في أصابع اليدين، خاصةً عند لمسها.



- إذا تغير لون اليدين إلى الأزرق أو البنفسجي، فهذا دليل على انخفاض تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليهما، نتيجة لترسب الكوليسترول في الأوعية الدموية الطرفية.



- ازرقاق اليدين ليس الدليل الوحيد على انسداد الأوعية الدموية الطرفية، بل هناك عرض آخر يعاني منه مرضى الكوليسترول، وهو الشعور بالتنميل في الأطراف العلوية.



- إذا وجدت أن خطوط كف اليدين تغيرت إلى اللون الأصفر، فهذا يعني أن الكوليسترول الضار مرتفع في الدم، وجزء منه ترسب تحت الجلد.



تأثير ارتفاع الكوليسترول على القدمين



تبدأ أعراض ارتفاع الكوليسترول في الظهور على الأطراف السفلية، عندما يحدث اعتلالًا للشرايين المحيطية المغذية لها، مما يؤدي إلى إصابة القدمين بالمشكلات التالية:



- الشد العضلي أثناء النوم.



- برودة القدمين.



- تقرحات لا تلتئم بالقدمين.



- تحول القدمين إلى اللون الأزرق أو البنفسجي.



- بطء نمو أظافر الدمين.



- تشمع جلد القدمين.