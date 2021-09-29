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الأربعاء، 29-09-2021 03:01 م

أعراض الاصابة بداء الكلب

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الوكيل الإخباري - فيروس داء الكلب هو فيروس مميت ينتقل للبشر من لعاب الحيوانات المصابة بالعدوى، وعادة ما ينتقل فيروس داء الكلب من خلال العض.
وحين تبدأ مؤشرات داء الكلب وأعراضه في الظهور على أحدهم، فتقريبًا في كل الحالات ينتهي بها الأمر إلى الوفاة، ولهذا السبب، يجب على أي شخص قد يتعرّض لخطر الإصابة بداء الكلب تلقي لقاحات داء الكلب على سبيل الوقاية.

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تشمل الحيوانات التي من المحتمل بشدة أن تنشر داء الكلب كلّاً من الخفافيش، والقيوط، والثعالب، والراكون، والظربان، في بعض الدول، بينما في الدول النامية في إفريقيا وجنوب شرق آسيا تُعدُّ الكلاب الضالة الأكثر نقلًا لداء الكلب إلى البشر.

قد تتشابه بشدّة الأعراض الأولية للسعال مع أعراض الإنفلونزا، وقد تستمر لأيام. وقد تشمل الآتي:

 

- الحمى.
- الصداع.
- الغثيان.

 

- القيء.
- الهُيَاج.
- القلق.
- الارتباك.
- فرط النشاط.
- صعوبة البلع.
- فرط إفراز اللعاب.
- الخوف عند محاولات شرب السوائل؛ نظرًا لصعوبة ابتلاع الماء.
- الهلوسة.
- الأَرق.
- الشلل الجزئي.

 

متى يجب التوجه إلى المستشفى؟

من الضروري طلب العناية الطبية الفورية إذا تعرّضت للعض من قبل أي حيوان، أو حالة الإشتباه في إصابة الحيوان بداء الكلب.

 

المصدر - سيدتي

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