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الخميس، 01-09-2022 12:35 م

أعراض الفشل الكلوي

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الوكيل الإخباري - تعمل الكلى على تصفية الدم وإزالة السموم من الجسم؛ حيث تذهب هذه السموم إلى المثانة، ويتم التخلص منها عند التبول. ويحدث الفشل الكُلَوِي عندما تتوقف الكُلْيَتان عن العمل فجأة، وتفقدان قدرتهما على تصفية الدم بشكل كافٍ؛ فالوظيفة الرئيسية للكُلَى هي تصفية الفضلات من الدم، كما أنها تزيل السوائل الزائدة من دمك وتتحكم في ضغط الدم، كما تساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء.

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قد لا يكون لديكِ أي أعراض للفشل الكُلَوِي؛ فمن الممكن أن يكتشف طبيبكِ أنك مصابة بهذه الحالة في أثناء إجراء الاختبارات المعملية لسبب آخر، وإذا كانت لديك أعراض؛ فستعتمد على مدى سوء فقدان وظائف الكُلَى، ومدى سرعة فقدان وظائف الكُلَى، وأسباب الفشل الكُلَوِي. وقد تشمل الأعراض ما يلي:
- التبول أقل من المعتاد.
- تورم في ساقيكِ وكاحليكِ وقدميكِ، بسبب بقاء السوائل في جسمكِ.
- الشعور بالنعاس أو التعب الشديد.
-ضيق في التنفس.
- الحكة.
- آلام المفاصل وتورمها.
-فقدان الشهية.
- الارتباك.
-التقيؤ.
- الألم أو الضغط في الصدر.
- ارتعاش العضلات.
-آلام المعدة والظهر.
- الحُمَّى.
-الرعاف.
- الغيبوبة «في الحالات الشديدة».

 

سيدتي

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